Trump es el nuevo presidente de los EEUU: cómo impactaría su triunfo en Argentina y en el gobierno de Milei

El politólogo Daniel Zovatto analizó este miércoles el posible impacto en Argentina y en la gestión de Javier Milei de la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Trump es una persona que viene del mundo de los negocios, del mundo de los bienes raíces. Él tuvo una relación comercial con el padre de (Mauricio) Macri. Conoció a Macri, después durante su gobierno lo ayudó sobre todo en el tema del Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir ese megapréstamo", recordó el director general de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.

Cómo impactaría el triunfo de Trump

"Tiene una simpatía y una afinidad con (Javier) Milei. Creo que es positivo para Milei porque lo va a ayudar en cuestiones donde la presidencia sí puede jugar un papel importante. Entre otras cosas, por ejemplo, en facilitarle una negociación con el FMI", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Aunque luego aclaró que "hay muchos otros temas en Estados Unidos que no pasan por la amistad". "Estados Unidos es un país que tiene intereses muy pragmáticos y no necesariamente amigos. Así que ahí donde la amistad pueda rendir frutos bien, pero va a haber muchos otros temas, en particular en materia de la política comercial, donde Trump ha anunciado que va a aplicar una gran cantidad de aranceles a las importaciones porque lo que quiere precisamente es proteger la industria nacional", precisó en diálogo con el periodista Jorge Martínez.

"Así que habrá que ir viendo en qué sectores Trump puede ayudar, la cercanía personal, la afinidad ideológica, y en qué otros temas la Argentina se va a chocar contra la pared porque ahí van a prevalecer los intereses de ciertos grupos de productores o de empresarios", sostuvo el jurista.

Exportaciones argentinas

Al ser consultado sobre qué sucederá con las exportaciones de Argentina a EE.UU., Zovatto respondió: "Y dentro de las exportaciones habrá que ver dónde no se pueden llegar a ver afectadas o afectadas de manera mínima, y en qué otros sectores sí pueden llegar a tener una gran resistencia".

"Esto recién empieza. Habrá que ir viendo cómo se va desarrollando", añadió el politólogo.







Migrantes

"Vamos a ver qué pasa con el tema migratorio. Él ha dicho que va a deportar 11 millones de ilegales y ya le mandó un mensaje anteayer a la presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo) diciendo: ´o tú controlas la frontera por el tema migratorio, o yo voy a empezar aplicándote el 25% a todas las importaciones que vengan de México. Y si no lo entiendes voy a subir al 50, y si no al 75, y si no al 100%´, expresó en otra parte de la entrevista.

"El tema migratorio es importantísimo. No hay que descuidar de que ahí pueda hacer algún arreglo con Milei para mandarle algunos de los ilegales que están en Estados Unidos como lo ha hecho con otros países", concluyó Zovatto sobre esta problemática.