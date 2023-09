Ulises Sánchez: “El equipo está bien y eso me potencia”

Ulises Sánchez lleva más de tres años jugando en el primer equipo de Belgrano y está pronto a cumplir los los 100 juegos con la casaca del 'Pirata'. Sin embargo, cuando dialoga con PERFIL CÓRDOBA confiesa que si tuviera que volver el tiempo atrás, a un partido específico, no duda: “El día que debuté”, sentencia. “Creo que si bien no fue un partido donde me destaqué, fue cumplir un sueño”, argumenta el mediocampista todoterreno sobre aquel 15 de noviembre de 2019, en la Primera Nacional, con Julio Constantin como DT, cuando se presentó en sociedad en el Gigante de Alberdi en un 2-2 ante Alvarado de Mar del Plata.

Ese espíritu incansable y de ilusiones es lo que lo hace ser uno de los mejores jugadores de Belgrano en su retorno a Primera División. Su juego evoluciona constantemente y provoca elogios de propios y extraños.

—¿Cuántas veces soñaste con este presente, desde lo personal?

—Siempre trabajo para esto, para poder tener continuidad, tratando de ayudar al equipo. Me siento cómodo, en gran nivel. El equipo está bien y eso me potencia. Lo colectivo potencia lo individual. Estoy contento con este presente.

—Decís que estas cómodo y en buen nivel, ¿te sentís importante dentro de la estructura del equipo?

—Sí, sin dudas me siento importante, porque todos somos importantes en el equipo, cada uno en su lugar. Pero hoy estoy cumpliendo otra función, trato de ser el generador de juego, recibir y generar ataques. Estoy sumando desde ese lado, en otro momento lo hacía desde otro lugar.

—¿En qué consideras que ha evolucionado tu juego?

—Creo que la continuidad y la sumatoria de minutos. Los partidos te hacen crecer, te suman confianza. Hoy tengo un puesto más definido, trato de jugar en el mediocampo un poquito más adelante de Santi (Longo), de interno junto a Marín. Tengo un puesto más fijo. Si bien suelo cambiar, jugar casi siempre en el mismo lugar hace que me acostumbre y le agarre la mano. Y eso, insisto, me potencia.

—¿Cómo estás conviviendo con los elogios que te están llegando?

—Estoy bien, normal. Yo trato de no darle bola. Recibo, por supuesto, el cariño de los hinchas, es lindo en lo personal pero no le doy importancia a los elogios, porque hoy te quieren y mañana si no ganás te pueden odiar. Entonces, debo enfocarme y centrar la cabeza en lo futbolístico.

—¿Con qué soñas?

—Siempre trato de progresar, sumar experiencia y crecer. Sin dudas que estoy cómodo en Belgrano, pero en algún momento me gustaría pasar a otro club grande, a otra liga más importante y más exigente. Quiero crecer y tener una carrera de la que me sienta orgulloso. Claro, me gustaría jugar en Europa: desde chico lo soñé y ojalá en algún momento se me dé.

Ulises Sánchez tiene 25 años y surgió de las inferiores del ‘Pirata’.

El presente del equipo

Belgrano visita a Godoy Cruz de Mendoza, desde las 17, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, un certamen que arrancó con el pie derecho, tras ganarle a Estud ia nte s de La Plata y empatar con San Lorenzo y Newell’s. En ese marco, Ulises Sánchez resaltó: “Estamos muy bien, venimos haciendo un gran torneo. El año pasado jugamos en una categoría más baja y la diferencia es notoria pero nos adaptamos bien. Si bien tuvimos una mala racha al final del campeonato pasado, ahora arrancamos bien, no perdimos. Los chicos que vinieron aportan mucho a nuestro juego. Sumamos intensidad, que es lo que nos hacía falta”.

— ¿ A dónde apuntan?

—Sin dudas que apuntamos a hacer lo mejor posible, terminar lo más alto que se pueda y ser competitivos. Ojalá podamos quedar entre en los cuatro, para llegar a los cruces. Estamos trabajando, es un proceso y vamos por ese objetivo.