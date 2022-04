Un café incómodo…

Los viernes es el día que parece haber elegido el legislador provincial de la UCR, Marcelo Cossar, para compartir una charla de café con otros actores de la política local. Así, desde hace varios viernes, viene de conversación en conversación, y ya pasaron, entre otros, el titular de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, y el viernes fue el turno de la figurita difícil hasta ahora para Cambiemos: Aurelio García Elorrio. El titular de Encuentro Vecinal que está viendo de qué manera encaja en el armado opositor, asistió a la charla con el radical y lo que llamó la atención de varios fue el gesto del exlegislador provincial en el momento de la foto. Una mirada… un tanto rara del hombre que, al igual que Hernández Maqueda, fue muy crítico del mestrismo durante los dos períodos del radical y Cossar en el Palacio 6 de Julio. Rápidamente, y como era de esperar, algunos hicieron captura de la imagen de un tweet que luego se borró y se republicó, y la hicieron circular en los distintos grupos de WhatsApp. “No debe ser muy cómodo para Gregorio (Hernández Maqueda) o para Aurelio mismo sentarse ahí después de todas las cosas que se dijeron. Parece que el antiperonismo es fuerte. Igual, me parece que algunos están dando más por Elorrio que lo que vale realmente en términos electorales. Hoy se debe pensar más en que esos votos no se vayan con los libertarios que sumar a una fuerza con la que hubo desconfianza”, sentenció un jugador en las sombras que observa al detalle los gestos.

Los intendentes peronistas del interior, también piensan en las fechas…

La escena se produjo en un cruce de mensajes de WhatsApp entre dos intendentes del interior. Uno del peronismo y otro de la oposición. Ambos mantienen una buena relación hace un tiempo, son contemporáneos y uno arrancó contando qué veía con preocupación el asunto de las fechas para las elecciones 2023. Sobre todo, si irán juntas las de la Ciudad con las de la Provincia. Charla va, mensaje viene… uno ratificó que irán en un mismo día, porque además el intendente Martín Llaryora está convencido de querer asegurar la transición en la capital cordobesa. El tema vino después, cuando el opositor le preguntó al otro qué haría en su pueblo y el peronista no aseguró ‘pegar’ su fecha con la de la Provincia. “El candidato todavía no encanta…”, dicen que soltó y acompañó con sticker. A lo que el opositor tomó cuerpo y ofreció enviar la ambulancia, pero el hombre del PJ rechazó también de plano. “Tranquilos, no se crean el Dream Team, no vaya a ser que les pase lo del PSG”. La fecha de la elección también empieza a ser seguida de cerca por algunos jefes comunales que tampoco descartan esperar el turno nacional si el gobernador Juan Schiaretti va en una fórmula…

A caminar la calle con encuestas en mano

Hace unos días en PERFIL CORDOBA se publicó que había dos funcionarios municipales actuales lanzados a la carrera para suceder al intendente Martín Llaryora: el viceintendente Daniel Passerini y el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano. Es cierto que ambos cuentan con el aval del titular del despacho principal del Palacio 6 de Julio para empezar a caminar la calle en modo candidato y lo hacen con algunas encuestas que ya empiezan a ver. Pero a la dupla se suma además el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, el llaryorista puro que quiere estar en la disputa. Esta semana se conocieron varias encuestas, para hay una en particular que fue observada por el tridente y habla del conocimiento y la imagen de varios jugadores que quieren terciar en la discusión municipal. Allí, el que más mide en términos de conocimiento es el radical Rodrigo de Loredo, quien está por encima del 60%, pero los tres peronistas tuvieron buenos números por encima del 40%. “Es cierto que hoy existe una distancia, pero una vez que se suban al auto de Hacemos por Córdoba, es la marca la que te tira para adelante”, dijo un conocedor de esto. Y apuntó algo más: “ojo a Rodio, Llaryora es de los que le gusta dejar gente de su confianza siempre y ya lo hizo en San Francisco. Acá, si las elecciones van juntas, el ex Tamse corre de atrás, pero si van despegadas, todo puede pasar…”, lanzó un llaryorista.

Confirmados los consejeros del PJ

Pasó la elección interna del peronismo y a decir verdad el resultado fue el esperado. El schiarettismo perdió en Punilla, a pesar de haber obtenido un muy buen triunfo en Carlos Paz, y ganó Calamuchita. Sin embargo, lo que se definió muy rápido fueron los consejeros. Y allí, en el primer renglón quedó el gobernador Juan Schiaretti, secundado por la diputada nacional Natalia de la Sota, el vicegobernador Manuel Calvo y el intendente Martín Llaryora, entre otros. Porque además, entre los titulares aparecen el diputado Carlos Gutiérrez, el legislador Oscar González, el ministro de Agricultura, Sergio Busso, y algunos nombres poco conocidos como el de Karen Acuña, una viguista de la capital cordobesa que en algún momento trabajó junto al también ministro Paulo Cassinerio. En tanto, quien encabeza el tramo de los suplentes es el intendente de La Calera, Facundo Rufeil, el hombre que viene impulsando a Schiaretti a la Nación desde hace varios meses. Mientras que en un llamativo y lejano tercer lugar entre los suplentes aparece el histórico operador delasotista, Jorge ‘el Zurdo’ Montoya.

Gramajo, de Aoita, se mete en la discusión por la CGT Regional

Se sabe que en cuestión de meses, José Pihen, el histórico titular del SEP y conductor de la CGT Regional, iniciará su traspaso en la central que nuclea a los gremios más importantes de la provincia. Sucesión que se dará, casi de manera simultánea con la de la Provincia, y después de años de ‘Pepe’ Pihen en modo manifestante y liderando protestas por la mañana, y legislador oficialista en horas de la tarde. Hace unos días hubo una reunión entre el propio Pihen y Pablo Chacón, el líder de los Mercantiles que sueña con suceder a ‘Pepe’ en la CGT y espera un guiño desde El Panal. Sin embargo, a pesar de las buenas migas del año pasado, y tras el paso del hombre de Agec por las filas del albertismo como candidato en 2019, ahora el escenario está abierto. Y uno de los empezó a tallar ahí es el titular de Aoita, el sindicato del transporte interurbano, Emiliano Gramajo. En un plenario de las distintas regionales de la CGT que se produjo en Villa Nueva, Gramajo salió a pedir la unidad de la central sindical y empieza a tomar forma. En una semana cargada para el sindicalismo cordobés con un acto multitudinario de los Saillén y el Surrbac en el Teatro Griego, y con el retorno de Rubén Daniele al frente del Suoem, después de aliarse con algunos opositores. Cuentan que este ‘Gringo’ también va a definir quién es su sucesor.

En el nombre del Padre…

La que llevará en los próximos días al Congreso un proyecto muy presente en la idiosincrasia de los cordobeses es la diputada nacional, Natalia de la Sota. La hija del exgobernador que integra el bloque schiarettista Córdoba Federal propondrá que se discuta un PPP Nacional. Un Programa Primer Paso en todo el país, después de que su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota, lo aplicara en nuestra provincia durante su primer mandato y después de la crisis del 2001. La hija del fallecido exmandatario también observa encuestas –algunas que le dan bien en la capital cordobesa- aunque no descuida sus recorridas por el interior. Hace unos días también se mostró con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas.