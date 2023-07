Un día con Daniel Passerini: “La campaña son las obras que hemos estado haciendo para los vecinos”

El día comienza unos minutos más tarde que lo habitual. La ducha a las 8 es clave para enfrentar el trajín de la campaña. La noche anterior, post reapertura del Teatro Comedia fue larga. Un asado para ordenar la campaña, junto al gobernador electo Martín Llayora y a los principales dirigentes del peronismo que se viene. Hicieron trasnochar al vice intendente.

Silvina, la esposa y dueña de casa, le abre al equipo de PERFIL CORDOBA las puertas de su casa custodiada por Rocky, la mascota de la casa. Pide disculpas, su clase de gimnasia está por comenzar. Nos hace pasar al interior. La casa, ubicada en Argüello, en la zona norte de la ciudad, no desentona con el resto de las viviendas. Es una más. Se erige en dos pisos y sin grandes lujos. Una bandera de San Lorenzo cuelga en el living, sobre el televisor. Se pueden ver dos bicis apoyadas en la pared y en un pequeño escritorio, en donde llama la atención, un cuadro diseñado hace poco: con Maradona (86) y Messi (22) levantando la Copa del Mundo. Esa composición acompaña a otros portarretratos familiares, colgados en la pared y una imagen, junto al Papa Francisco.

En el comedor hay orden, pero se nota que viven jóvenes. Franco (15) y Nicolás (22) son sus hijos. El más chico va a la escuela del barrio y el más grande, ya cursa en la UTN.

Daniel se suma a los pocos minutos que llegamos. Su rutina es simple. Demuestra una confianza pasiva. Saca una de las tazas de la alacena, la llena de leche y la lleva al microondas, mientras que en el patio su pareja ya comenzó con su clase, junto a otras vecinas y amigas. El silbido marca que su infusión está a punto. Le agrega unas cucharadas de café instantáneo y se sienta en la mesa del comedor, junto a una iPad para repasar los portales online y los brief de noticias, que le preparó su equipo. El dispositivo tiene poca batería, “parece que alguien se quedó anoche usándola y no la puso a cargar”, reniega Passerini que debe compartir el dispositivo con Franco, el más chico de la casa.

Ya está en la casa, Florencia Cistari, su asesora y encargada de prensa. Marcan la agenda del día. Será otra jornada cargada, como todas las que restan en la campaña.

Daniel Passerini tiene 58 años, pero aparenta muchos menos. Es el candidato electo que busca retener la intendencia de la ciudad, que en diciembre dejará Martín Llaryora, gobernador electo de la provincia. Es el actual presidente del Concejo Deliberante y tiene vasta experiencia en cargos públicos. Irrumpió en 1995, cuando fue electo concejal de Cruz Alta, y luego, en el ‘98, intendente. Ya en 2005, cuando mediaba su segundo mandato en la localidad, “un día, me llamó (José Manuel) De La Sota. Iba en auto rumbo a Córdoba. Me preguntó si estaba manejando… uh dije que pasó … me pidió que me sume a su gabinete: ‘quiero que seas mi ministro de Solidaridad, estás haciendo muy bien las cosas en tu localidad, pero te necesito al lado mío’, recuerda. Sin dudarlo, le dijo que sí automáticamente, relata el viceintendente. El gobernador, por ese entonces, le pidió que no lo hablara con nadie. “Hasta que no juré, no lo comenté con nadie”, remarca y la parte más difícil de todo eso fue “no decirle nada a mi vieja, que algo sospechaba y me hacía marca personal en todo”.

No alcanza a saborear la segunda tostada con queso y mermelada de frutilla, ya le piden arrancar. Rocky sigue marcando su territorio invadido por los “extraños en el hogar”. Sobre el sillón del living buscará la muda de ropa que preparó en la madrugada, antes de acostarse. Un saco extra, una campera y una mochila. “Hoy va a ser largo, y me llevo unas zapas, porque con el gobernador vamos a inaugurar un polideportivo”, cuenta. Florencia le pide que sume a la campera una bufanda. Accede sólo a uno de ellos, y carga el abrigo. Por estas horas, el clima es amigable.

Arranca el día

Afuera, con el equipo de PERFIL CORDOBA, nos sumamos a la Van, que lo llevará por toda la ciudad. “Hola Juan ¡buenos días!”, saluda al chofer y le pide que ponga radio “pero música" sugiere. "Cuando puedo escucho la Shopping y por ahí le escribo a Diego (Florio el responsable artístico de la emisora) para pedirle algún tema… ¡Escuchá Inxs! Esto nos acompaña por la mañana. Los sábados, cuando estoy en casa y puedo, escucho la Cadena”, cuenta Passerini.

Vamos rumbo al aeropuerto. Allí lo espera un móvil en vivo del Lagarto Show y el secretario de Transporte, Marcelo Rodio. Juntos presentan las paradas inteligentes, estamos transitando el último día de anuncios de obras en la ciudad. También lo recibe Rodrigo Fernández, otro de los funcionarios de confianza del viceintendente.

En el medio de la “salida en vivo” pasan los automovilistas y le tocan bocina. Lo reconocen: “¡Vamos Daniel viejo y querido nomás!”, le gritan. Luego de la salida en vivo en la televisión, retomamos la ruta. Ahora, el destino es Ciudad de las Artes.

Durante el viaje, Florencia le va comentando las últimas noticias, mientras Daniel lee y contesta los mensajes de whatsapp. “Uhh mirá, se confirmó el show del martes con la Small Jazz Banda, están invitados”, exclama Daniel. Reconoce que ya aprendió varios temas más con su trombón y puede sumarse con mayor tiempo en el escenario.

Passerini es un amante del arte, principalmente de la música. “Estaba viendo la serie de Fito, ¡Qué recuerdos y nostalgia! Es toda la música de mi época de estudiante universitario. Fito tocó en un festival que hicimos en Cruz Alta, era un flaco así mirá (y hace la seña con su dedo pulgar), era el tecladista de Baglieto, pero cuando tenía el pelo largo. Qué lindas épocas. Mi intendencia en Córdoba será con mucha música y arte. Hay grandes talentos en Córdoba, no sabés cómo tocan; ahora con el Comedia (el nuevo teatro inaugurado), le vamos a prestar mucha atención a eso”, destaca Passerini.

No termina de contar la anécdota, que levanta su teléfono y pone a todo volumen uno de sus temas favoritos: Tres Agujas, cantada por Spinetta. “¡Esto es música!”. Tiene varias playlists creadas en la aplicación Spotify: Music Argenta I, Music Argenta II y Saboor, con temas de cuarteto y algo de música brasileña. “Siempre que puedo, las pongo, sobre todo cuando me baño, jajaja”, dice sin sonrojarse.

Su futura gestión, en caso de ganar las elecciones, deberá enfrentar varios cambios: los principales, el transporte y la basura. Sus planes es seguir profundizando el servicio como lo hacen con Tamse y Coys. “Debemos hacer nuevos pliegos, pero pensando en el vecino y no en las empresas, como fueron los contratos realizados con la intendencia de Mestre”, remarca. Adelanta que todo será ideado según una visión metropolitana, no local como hasta ahora.

Segunda parada

La Van que nos transporta se detiene en el teatro de Ciudad de las Artes. Allí lo recibe su amigo, el cura Mariano Oberlin. Se funden en un fuerte abrazo. Se acompañan mucho, tanto es así que el viceintendente, cada lunes habilitó un consultorio en la capilla del religioso en barrio Müller. Allí atiende a todos los vecinos, principalmente la problemática de las adicciones en los jóvenes. “Muchos aprovechan para contarme las cosas del barrio y de la ciudad, y de paso los atiendo. Es una manera de estar cerca y saber, sin intermediarios, lo que pasa en la ciudad”, describe Passerini. Quien además tiene una especialidad en toxicología y su vínculo con el especialista y doctor Juan Carlos Mansilla lo aprovecha para atender esas demandas.

Dentro del teatro, lo recibe una platea llena de adultos mayores, que lo aplaude apenas ingresa. Sube al escenario y remarca la importancia que los abuelos se involucren en los temas de adicciones. “Muchas veces son ustedes, los familiares, los que descubren qué les pasa a los nietos, antes que los mismos padres ¡Gracias por estar y comprometerse!”, exclama ante un auditorio repleto.

Saluda a todos y se pierde por uno de los costados. Allí está Doña Jovita, quien espera su momento para presentarse ante el público. Charlan, se ríen. Florencia, lo apura. Está Llaryora, esperándolo para inaugurar otra obra. “Esta presentación no estaba en agenda, la sumamos por pedido de Daniel, pero nos obliga a ir más rápido”, deja trascender la asesora.

En el momento de hacer “El día con el candidato”, está en ebullición el caso del operativo anti narcotráfico, que involucra a un candidato a concejal de Rodrigo de Loredo. “Ves que el tema drogas lo manejo de cerca, no quiero que los narcos ingresen en el futuro Concejo … es muy grave el tema”, afirma. Subimos al transporte y partimos rumbo a barrio Jardín.

En el viaje, Passerini aseguró que los sábados los aprovecha para ir al supermercado, “hago las compras, pero ojo, no las diarias, voy a darme una vuelta, a darme algún gustito y a charlar con los vecinos del barrio. Siempre me encuentro con alguien, suelo cruzarme con ‘el turco’ Genesir, que también es vecino”, describe.

A pocas cuadras, un nuevo Centro Operativo se presenta a los vecinos. Es el número 12 de la gestión. Son espacios para que los vecinos lleven sus demandas de obras y necesidades. Funcionan a la par de los CPC’s, y se distribuyen en oficinas y galpones, donde se almacenan las maquinarias y herramientas de los empleados municipales.

La camioneta que nos transporta se detiene al lado de la Martín Llaryora. Passerini ingresa y mantiene un breve diálogo con el actual intendente. También se suma Héctor “Pichi” Campana, el ex basquetbolista y actual presidente de la Agencia Córdoba Deportes, ahora su Jefe de Campaña. Cuando bajan, se enfrentan a los periodistas de todos los medios. En el medio, saludan a varios funcionarios, entre ellos Domingo Viola (secretario de Participación Ciudadana) y su candidato a viceintendente, Javier Pretto.

Comienza a sentirse el frío húmedo del invierno cordobés. Passerini ya se puso su abrigo y Llaryora pide una bufanda. Se suben al escenario y sus discursos refuerzan apuntan a consolidar los votos. “La campaña son las obras que hemos estado haciendo para los vecinos, le cambiamos la vida. Lo imposible acá está, en este Centro Operativo”, dice el viceintendente a la multitud.

Cuando bajan, no paran de sacarse fotos. Florencia lo separa de la multitud. Es momento de grabar varios spots de campaña y mensajes para las redes: Tik Tok e Instagram. “No soy muy amigo de esto, pero es muy importante para llegar a gente, principalmente lo jóvenes”, reconoce. Los hace todos de un tirón. Sin equivocaciones. Lo repasan y graban otros. Terminan y buscan la van, que los llevará a su próximo destino. Allí, se sumará el gobernador Juan Schiaretti, la otra “pata” de la campaña.

A Passerini lo paran muchos. Saluda a cada uno y charla. “Uff, habla con todos, no hay tiempo”, observan sus colaboradores. Daniel los reconoce a cada uno. Para no dejar a nadie sin atender o saber sus demandas, les aclara: “Hablá con Rodrigo, pasale tu teléfono y nos vamos a estar comunicando”. Todos se quedan tranquilos, mientras Fernández toma nota.

“Yo me acuerdo de todos”, aclara y hace mención a uno de los últimos casos. “Viste, este… viste que le dije que me iba a encargar. Los tengo marcados, todos vienen. Si nosotros no lo podemos atender, los derivamos a las áreas provinciales o municipales que le corresponden”, comenta Passerini, cuando la unidad toma rumbo al último destino. Junto al equipo de PERFIL CORDOBA.

Tercera y última parada

Ya se suma a la comitiva todo el equipo de Campana. Desde el café de la mañana, nadie bebió otra cosa. Deciden hacer una “parada técnica” en la estación de servicio, frente al Arco de Córdoba antes de continuar. “Este es el mejor Jefe que tengo”, dice Passerini, en alusión a Campana. “Nos entendemos de memoria”. El “Pichi” saborea otro sándwich, “y bueno… ya voy cinco kilos arriba, otro más no será problema”, se justifica.

Termina “el recreo” de pocos minutos y la caravana parte rumbo a la presentación de un Polideportivo en Villa Boedo.

En la ruta, llama Franco, el más chico. Les cuenta las notas del boletín de calificaciones, todas muy buenas. “Ehhh loco, ¿quién te dirige? ¿Insúa? (alusión al actual DT de San Lorenzo) Todo excelente, felicitaciones Franquito. Papá te va a sorprender con algo, te lo prometo”, le adelanta. Corta y le entran varias llamadas, algunos concejales y otras personas que suman datos de la campaña. “Estamos muy bien, yo estoy seguro que la gente va a poner en la balanza lo que hemos cambiado la ciudad en poco tiempo”, sentencia.

El primero en llegar es Daniel. Cuando baja se parece a un “rockstar”. Todos le piden fotos. Se suma Llaryora y arriba una tercera camioneta, la que trae a Juan Schiaretti. El gobernador demora un poco más en bajarse, esa noche tiene el lanzamiento de la campaña presidencial y mantiene un diálogo telefónico que lo retiene dentro del vehículo. Está usando su campera inflable roja. Juntos, los tres con ayuda de los encargados de seguridad, suben al escenario. Abajo, Rodrigo se reúne con otros vecinos de la zona. Florencia recibe un mensaje en uno de sus teléfonos. Es el próximo aviso que saldrá en la televisión. Lo escucha, lo mira y sugiere cambios. En el escenario todos tienen su turno para hablar: Passerini, Llaryora y Schiaretti. Arengan a los presentes: “Estamos muy contentos con todos, hemos ganado en el barrio. Pero ahora, para intendente tenemos que golear ¡Vamos todos a votar!”, exclama Llaryora a la multitud.

Termina el acto. El día sigue, ahora la televisión con más reportajes en estudio. Le regalan una camiseta de Belgrano: “Mirá, es la de Matías Suárez ¡esto es oro!”, les agradece a los vecinos. Más fotos. “Me voy; me pide el gobernador que lo acompañe en otro acto, no puedo llegar tarde, Juan se enoja, jajaja”.

El equipo de PERFIL CÓRDOBA también se baja. Son casi las cuatro de la tarde. La campaña no paró. Es el primer día de las dos semanas que le esperan para estar cara a cara con los vecinos y convencerlos que es la persona ideal para continuar con la administración de Córdoba.