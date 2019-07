Un paseo por los matices de la obra shakesperiana

por Guillermina Delupi

La puesta es una adaptación de lo que fue 38 SM, presentada en 2017 en el Teatro Nacional Cervantes: 38 obras del dramaturgo inglés, contadas en un espectáculo que duraba 24 horas -en seis noches diferentes- donde se representaban todas las obras de Shakespeare.

Ahora, con un formato que dura dos horas, la selección que se pondrá en escena cuenta con obras de la juventud de Shakespeare y otras de su época más tardía.

En conversación telefónica con PERFIL CORDOBA, Laurent Berger señaló que llega una versión reducida debido a las complicaciones que supone salir de gira con tanto material. “Mucha gente tenía muchas ganas de volver a actuar la obra y otra de verla; y el Teatro Nacional de mostrarla en otros lugares de Argentina. Es un poco difícil de explicar, hay que verla, es una interpretación que nos permite transmitir algo esencial -en unos 25 minutos por cada obra- y el espectador se queda con la sensación de haberla visto entera”, resume el director y dramaturgo francés.

En tal sentido, seleccionaron textos representativos del universo inabarcable que ocupa Shakespeare en toda su escritura dramática: “Elegir esas obras que son de géneros tan distintos le permiten al espectador sentir un poco lo que es la amplitud de ese universo y es lo que queríamos transmitir con 5SM: ese viaje a través de todos los matices de la obra shakesperiana”.

Primero Córdoba. Con distintos formatos, algunos más teatrales, otros más cinematográficos, comedias y tragedias, Córdoba será la primera de una gira prevista para otras provincias del país. “La idea es conservar el espíritu de la obra que es en realidad lo que a mí me une a Shakespeare; un material que tiene cuatro siglos de historia pero que puede ser transformado con las estéticas de la actualidad, que incluyen la danza, la performance, lo audiovisual. En lo que respecta a Córdoba, yo desarrollo en Europa un máster de creación y quiero hacer vínculos que permitan la circulación de estudiantes e investigadores del teatro entre Argentina y Francia. Entonces me interesaba desarrollar algo con la Universidad Nacional de Córdoba porque en su momento me beneficié de una beca para venir a estudiar a Latinoamérica y desarrollé una relación artística y de sensibilidad compartida con este país; por eso quiero ofrecer lo mismo a jóvenes que se interesen en tener una experiencia afuera. Además es normal que el Teatro Nacional quiera difundir sus obras en una gran capital como es Córdoba”.

Shakespeare en la actualidad. Si bien la de Shakespeare es una obra literaria que uno puede leer en su sofá, y que tiene una poesía maravillosa como la de Quevedo o Dante, en teatro hay artistas cuyo trabajo es desmontar ese material para fabricar uno nuevo, señala Laurent, y ejemplifica: “Es como si uno encontrase un traje del siglo 16: no se lo puede poner para ir a una fiesta pero si lo deshilvana y recoge el tejido, que tiene mucho valor poético, dramático, de situaciones y de personajes, y lo vuelve a armar con un diseño y una sensibilidad actual, todavía puede lucir como lucía en el siglo 16 pero con esa transformación que lo desestructura por completo para darle una estructura legible y moderna para el público”.

En cuanto a los temas, versan siempre sobre lo mismo: “La humanidad está enfrentada a la violencia, al amor, al ritual, a la muerte, al arte desde hace siglos; y cuando un gran genio acapara esos temas les da una potencia que uno es capaz de rescatar, pero claro, hay que ver qué es lo recuperable. Y ese es un trabajo casi de cirujano porque hay detalles y palabras que todavía nos hacen vibrar y hay formas e ideas que quedan en desuso”.

Laurent vive en París y trabaja principalmente en Europa (al sur de Francia, en Suiza y en España) aunque ha realizado varias obras en nuestro país: “También estoy montando una versión de Medida por medida en Montevideo donde me invitaron para aportar una visión más radical de la obra de Shakespeare y del teatro en general; siempre me gustó el hecho de confrontar mis raíces con otras idiosincrasias y otra sensibilidad artística. Me gustan mucho los actores argentinos; tenemos la suerte en el elenco de tener una mezcla de actores de la capital y de otras provincias que aportan una visión y una sensibilidad diferente”.

El teatro hoy. La gran diferencia entre el teatro europeo y el de acá es institucional, remarca Laurent, quien sostiene que en Francia casi todo el teatro de arte está acaparado por la institución. “Para poder desarrollar una carrera necesitamos ser reconocidos por la institución. En el caso argentino es mucho más potente el teatro independiente, por lo tanto hay una posibilidad y una libertad para los jóvenes de expresarse y de escribir que es bastante mayor. Luego, el propio formato del teatro independiente -que se hace en salas donde a veces los elementos técnicos o estéticos son limitados por el espacio- hacen que la producción artística sea más difícil para un joven director y entonces se vuelcan a la escritura y la actuación, que es un dominante fuerte del teatro argentino. Yo vengo aquí no solo por curiosidad sino porque encuentro un material artístico que no existe en mi país; disfruto muchísimo poder generar obras con bastante más vitalidad actoral”, finaliza.

Cuándo y dónde

Las funciones serán el viernes 26 y el sábado 27 de julio a las 21 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. Las entradas están a la venta en Disquerías Edén.

Promoción: dos por uno $ 300, hasta cubrir 400 localidades.

Entradas: $ 200.

En puerta $ 250.