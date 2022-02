Un sugestivo envío de fondos…

Uno de los hechos políticos de la semana, sin dudas fue la apertura de sesiones en la Unicameral y el durísimo discurso del gobernador Juan Schiaretti en contra del Gobierno nacional. Breve, pero con una contundencia casi inédita en este acto protocolar, varios párrafos del mensaje en el inicio del año legislativo fueron un schock para muchos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y fue precisamente, una de las espadas de Hacemos por Córdoba que en los pasillos de la Unicameral, ya cuando la gente empezaba a retirarse, que se animó a lanzar: “fue durísimo y queda claro que el hombre cerró cualquier posibilidad a un diálogo con el kirchnerismo”, dijo y agregó algo que para muchos pasó desapercibido “creí que a lo mejor no era tan duro porque entró justo una partida de fondos que adeudaba Nación, pero no…”. Dijo el hombre en referencia a fondos que ingresaron el mismo 1° de febrero, luego de varios meses de retraso. “El tema es que, cuando entran, no vienen actualizados. Entonces ya te los morfaste”, se quejó el schiarettista. En el FdT acusaron el golpe con la rápida reunión que comandó el secretario de Energía, Javier Martínez, a quien Schiaretti tildó de “burócrata de cuarto nivel”. Dicen que en El Panal tomaron nota de los intendentes y que con algunos se sorprendieron. “Llaman para buscar acercarse todo el tiempo, y a la primera de cambio van y buscan allá. Son bravos…”, se quejó un conocedor del PJ schiarettista.

Desde el despacho de Massa se comunicaron rápido con un diputado radical

El otro hecho político de la semana fue el portazo que terminó dando Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT en Diputados. Cimbronazo que se vivió en la cima de la coalición PJ que gobierna al país, pero que rápidamente dejó esquirlas por todos lados. En Córdoba, los schiarettistas sacaron pecho por la decisión de abstención que habían anunciado una vez conocido el principio de acuerdo con el FMI –“yo te dije”, soltó un schiarettista paladar negro a un opositor en la Legislatura- y en Juntos por el Cambio, la presencia en los medios del martes fue más por el plano nacional que por los dichos de Schiaretti y esta carrera de ambos por ocupar el rol de opositor al Gobierno nacional. Sin embargo, un armador de Juntos por el Cambio que conoce el microclima de los pasillos del Congreso reconoció que el mismo lunes por la noche el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llamó casi de inmediato al jefe del bloque de la UCR, Mario Negri. “Están preocupados porque los ven desencajados”, dijo esta persona en referencia al clima que se vivió en el arranque de la semana y el análisis que empezaron a hacer Alberto F. y Massa del cristinismo. Cuentan que uno de los temores del tigrense es que, después de dejar la presidencia del bloque, quieran ir más adelante por el control de la Cámara.

Los aplausos de Santos

No es un dato oculto que el radicalismo observa con atención qué hace el PRO y cómo le gusta al partido amarillo coquetear con acercarse al gobernador Juan Schiaretti. De hecho, el viaje de Horacio Rodríguez Larreta de la semana pasada sirvió para calmar la ansiedad de algunos socios en torno a un posible acercamiento al schiarettismo. Igual, los radicales observan y están atentos a todos. Y uno de ellos no está muy convencido con la teoría del “no acercamiento” a Schiaretti, por eso, el miércoles en un café de La Cañada soltó: “¿vos creés en serio que no hay ninguna posibilidad? Yo, tengo mis dudas. Me quedo con la imagen de (Gustavo) Santos aplaudiendo el discurso del ‘Gringo’ el martes en la Legislatura. Lo aplaudió más que los peronistas. Le faltó pararse y aplaudir…”, se quejó el radical.

Facundo Torres y Saieg volvieron a cruzarse, pero sigue la Guerra Fría

El pasado lunes, Juan Schiaretti logró el reencuentro público entre Facundo Torres, ministro de Gobierno, y Walter Saieg, legislador de HxC. Ambos son los máximos referentes del justicialismo en el departamento Santa María y mantienen una encarnizada rivalidad desde hace años. De hecho, aunque logró incluirlos en la misma foto durante una inauguración en Malagueño, ninguno de los dos cruzó palabras y hasta evitaron saludarse. Torres y Saieg solamente comparten eventos cuando estos son convocados por los máximos referentes de la Provincia: la cita anterior fue seis meses atrás, cuando Manuel Calvo visitó Alta Gracia en julio de 2021. Y como antecedente está el conflicto por la sede del PJ Alta Gracia durante las legislativas de ese año, donde hubo cambios en las cerraduras y militantes torristas y de Saieg decidieron acampar dentro del edificio para no perder el control. Al día de hoy nadie sabe cómo jugarán sus fichas y si la influencia del Panal podrá contra la enemistad.

Desamor a la camiseta

“No entiendo por qué nos han tratado de ese modo ¿Tanta mala fama nos ha hecho Pablo Escobar?”. El martes pasado, a la salida del Estadio Kempes, el hincha colombiano no salía de su asombro por la llamativa disposición que le impidió al público visitante ingresar a presenciar el partido con Argentina con camisetas y banderas identificatorias de su país. “Nos molestaron todo el tiempo, como si fuéramos delincuentes, y se quedaron con nuestras pertenencias. Esto nos duele más haber perdido, porque nosotros allá tratamos bien a los argentinos”, se quejaron los seguidores del seleccionado “cafetero”. Pero el asunto no quedó ahí, ya que algunos asistentes al encuentro de eliminatorias denunciaron al día siguiente que les habían sacado casacas del PSG de Francia, el club donde juega el capitán argentino Lionel Messi. Por este motivo, hubo un pedido de informes de los organismos de seguridad provincial, pero desde Planificación de la Policía negaron de plano la incautación de camisetas. Algunas miradas apuntaron hacia la empresa de seguridad privada que contrata la AFA para este tipo de eventos. Otros directamente le pegaron a la Conmebol. Ah, hablando del partido de la Scaloneta, el que no pudo entrar al palco para ver el partido fue el viceintendente Daniel Passerini. El hombre debió conformarse con un lugar en platea Ardiles; mientras quienes sí estuvieron en el palco fueron el gobernador Juan Schiaretti, el vicegobernador Manuel Calvo y el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor ‘Pichi’ Campana.

La interna peronista

En la semana se dijo que, mirando las internas de marzo en el PJ, el gobernador Juan Schiaretti “no quiere saber nada” con aquellos que tienen relación con el kirchnerismo. Esto se produjo después de una reunión del propio mandatario con los legisladores Francisco Fortuna y Oscar González. Ambos reportaron, pero también dio indicaciones pormenorizadas de departamentos como Punilla (donde el PJ no controla las dos principales ciudades y el rival es Carlos Caserio), el norte, el sudeste y el sur. Y particularmente en ese extremo hubo un diálogo con el intendente Juan Manuel Llamosas porque en El Panal quieren saber hasta dónde hay un acercamiento de Adriana Nazario con algunos alfiles del FdT. Ah, también se conoció la reaparición de una vieja figura del PJ, Domingo ‘Mingui’ Carbonetti, quien volvió con el sello del MUP (Movimiento de Unidad Peronista), el partido impulsado en su momento por el exgobernador José Manuel de la Sota.

Malestar con Calvo

Como sucede habitualmente, quedaron algunas molestias y resquemores por las invitaciones a la apertura de sesiones en la Unicameral del martes pasado. Sobre todo, porque quedaron funcionarios sin invitación y algunos se quejaron desde el despacho de sus áreas con el argumento que le dieron desde la Legislatura: “es por la pandemia”. “El año pasado, en plena pandemia, estuvimos invitados y ahora nos dijeron que no”, dijo un importante funcionario provincial. Es más, el malestar se prolongó cuando le hicieron llegar por cadena de WhatsApp algunos cambios que se dieron en el área de comunicación del vicegobernador, donde piden “compartir las actividades del vicegobernador con el objetivo de que el contenido se expanda, se potencie”.