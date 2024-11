Un torneo que marca que hay futuro en el femenino cordobés

El fútbol femenino cordobés ha sido pionero a nivel federal. En la actualidad atraviesa un momento crucial en su desarrollo, con la formación de base como eje central para construir un futuro prometedor. Belgrano y Talleres vienen abriendo camino desde hace un tiempo y empujan a los demás clubes a sumarse (aunque no todos -por ahora- lo comprenden). Cada vez más niñas y adolescentes encuentran en este deporte un espacio para soñar, competir y crecer. La profesionalización de las entrenadoras, el acceso a infraestructura adecuada y el impulso de la liga local son pilares esenciales en este proceso. Estos avances no solo benefician a las jugadoras actuales, sino que también siembran las bases para una generación que representará a Córdoba en escenarios nacionales e internacionales.

En ese marco, este fin de semana, Belgrano y la Liga Cordobesa hicieron historia con la organización del primer Torneo Nacional de Fútbol Femenino Formativo. Fue un certamen exitoso desde todo punto de vista. Participaron 32 equipos de toda la provincia, con categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 17, compitiendo en un formato con zonas clasificatorias, semifinales y finales, divididas en Zona Campeonato y Zona Competencia.

Este compromiso con las categorías formativas está permitiendo que el fútbol femenino se consolide como una disciplina con identidad propia en la provincia de Córdoba. Y se pudo apreciar en este certamen, donde hubo muy buenos partidos, talentos que se visibilizaron y goles por doquier, además de la camaradería.

Las 'Piratas' fueron las grandes ganadoras, ya que lograron salir campeonas en sub 12 y sub 15. Y el gran batacazo lo dio Las Palmas. Las 'Azules' dirigidas por la histórica y célebre entrenadora Daniela Díaz dieron la vuelta olímpica en el Sub-17.

Córdoba está dando pasos firmes hacia un futuro donde el fútbol femenino ocupe el lugar que merece en el panorama deportivo argentino.