Una cordobesa, la única latina invitada a tocar con la Sinfónica de Gotemburgo

“Cuando uno hace lo que ama, todos los esfuerzos valen la pena y finalmente dan sus frutos”, empieza diciendo a PERFIL CÓRDOBA Lara Rodríguez, quien viaja a diario desde Río Ceballos a estudiar y trabajar en la ciudad de Córdoba.

Recién llegada de Suecia, la violista relata cómo fue esta primera experiencia con la música fuera del país, en un festival que reunió a casi 2.200 chicos de todas las edades (y de todas partes del mundo) en un gran escenario internacional.

—¿Cuándo empezó tu pasión por la música?

—Siempre soñé con estudiar música. Fue algo que quería concretar desde muy chiquita. Es raro, porque en ese momento no había ningún músico en mi familia. Fue más lo que surgió después, cuando empecé a estudiar música, que empezaron mi hermano y mi primo a interesarse. Pero siempre fue algo que estuvo latente en mí.

—¿Cuál fue tu primer contacto con un instrumento?

—El primero fue con la viola, cuando empecé en el núcleo que la Orquesta Mediterránea tiene en Unquillo. Tenía 15 años. Lo elegí en un principio y es el que estudié siempre.

—¿Cómo fue el proceso de selección que culminó con tu participación en el concierto de Gotemburgo?

—Empezó en diciembre pasado, cuando el festival abrió las audiciones. Me pidieron un video compuesto por una obra propia del instrumento y una elección de pasajes orquestales, que eran de las obras que se tocarían en el festival; además un pequeño CV. Lo envié en enero y en febrero me llegó la confirmación de que me habían elegido para participar en la Orquesta Avanzada, que es el nivel más alto del festival.

—¿Fuiste la única música de Córdoba?

—Sí, en realidad fui la única música latinoamericana. Side by Side es un festival mundial, es decir que la convocatoria estuvo abierta a todos los países; es un festival que está dentro de lo que se llama El Sistema, que surge en Venezuela y funciona como orquesta de rescate social, acercando la música a otros niños que de otra manera no tendrían las facilidades de acceder a clases de música o a un instrumento. La Orquesta Mediterránea y la de Gotemburgo están dentro de este Sistema.

—¿Fue tu primer viaje fuera del país con la música?

— Sí.

—¿Cómo fue la experiencia?

—Impresionante, todavía no lo he terminado de procesar. Todo pasó en un lapso de tiempo muy corto: la campaña financiera para poder ir, el primer viaje fuera del país a un festival que tiene mucho prestigio; todas esas primeras veces iban sucediendo en simultáneo. Me ayudó mucho saber que no estaba sola, todo era apoyo, desde la Mediterránea, Kolektor y la Fundación Pro Arte, a quienes estaré siempre agradecida, hasta mi familia, mis amigos y toda la gente que se sumó a la campaña.

—¿Cuál es tu norte en materia de referentes musicales?

—Como personas individuales, no tengo. Me gusta más el trabajo de orquesta, pero de todo el mundo se pueden aprender cosas. Acá de Córdoba mis referentes son quienes han sido mis maestros: Alberto Lepage y David Gallello, que son quienes nos forman y nos ayudan a llegar a las metas que nos proponemos.

—¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario?

—Sigo sintiendo esos nervios, esa emoción y expectativa de estar ahí, saber que lo voy a disfrutar, sentir que finalmente se concreta un trabajo de muchos meses.

—¿Cuántos conciertos hiciste allá?

—Dos. El primero fue con la orquesta completa y los coros, o sea: casi 2.200 chicos tocando en simultáneo.

Eso fue muy emocionante porque una cosa es verlo en fotos o en videos pero la vivencia de estar ahí sentados es muy hermosa. Y el segundo concierto fue el de la Orquesta Avanzada, con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Ahí compartí atril con una violista sueca que toca en esa Sinfónica. Compartir con ella y con toda la fila fue impresionante.

—¿Dónde se hicieron los conciertos?

—El grande se hizo en una especie de estadio que se llama Scandinavium, que es como si fuera el Orfeo de acá. Y el segundo fue en Göteborgs Konserthus, una sala de conciertos de Gotemburgo, que es donde la orquesta hace siempre sus conciertos.

—¿Cómo siguen tus planes para el resto del año?

—Ahora estoy reincorporándome al trabajo y al estudio. Intentando volcar todos los aprendizajes que traje del festival acá, para mi estudio y para todo lo que sigue. Pero estoy recién volviendo a la dinámica de lo cotidiano.

—¿Cómo te ves en el futuro?

—Creo que la viola me va a acompañar siempre. No sé exactamente qué me va a deparar el destino pero seguramente será arriba de un escenario.

EN CONCIERTO. La música cordobesa compartió escenario con más de 2.000 músicos de todo el mundo.