Una mujer de 80 años se defendió y le pegó una trompada a un motochoro

Una mujer, de 80 años de edad, le dio un golpe de puños a un motochoro que asaltó a dos adolescentes en barrio San Pablo de la ciudad de Córdoba.



Todo ocurrió cuando Araceli se encontraba limpiando en la vereda de su casa y advirtió que dos chicas eran perseguidas por un motochoro.

Inmediatamente las hizo ingresar en sus vivienda, pero cuando quiso cerrar la puerta el asaltante se lo impidió.

“En una reacción media loca, se me da por darle con el puño bien cerrado en los ojos. Tenía casco, pero le veía los ojos. Le di con toda mi fuerza en los ojos y el tipo tambaleó. Yo había quedado sola porque las chicas entraron hasta el fondo. Y yo le golpeaba y golpeaba hasta que pude cerrar la puerta y se fue”, explicó la mujer.

“Yo estaba tan nerviosa que no sé cómo ni en qué momento me salió esa actitud de pegarle”, agregó en declaraciones a Telefe Noticias Córdoba.

Las dos adolescentes son hermanas y retornaban de la escuela cuando fueron abordadas por el asaltante.

“Yo vi la moto y pensé que nos iba a pedir la dirección, porque era una moto re linda. Y nos dijo que le diéramos el celular, le dijimos que no y nos vinimos para acá. Cuando yo quise entrar a la casa, me agarró la mochila y como no tenía nada importante se la di”, relató una de las chicas.