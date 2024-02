Unicameral: la Cámara delegó en Prunotto la integración de las comisiones

En la primera sesión ordinaria de la Unicameral, el oficialismo y el arco opositor aprobaron la decisión orgánica de ampliar de 22 a 30 comisiones permanentes ante la nueva composición legislativa, en base a la paridad como protagonista. Aunque no pudieron avanzar con su constitución en el plano de lo concreto: llenando los casilleros con los nombres.

Como lo adelantó PERFIL CÓRDOBA, el oficialismo dispuso ampliar a 30 los ámbitos permanentes de discusión interna de la cámara. El PJ se quedó con la conducción de 20 comisiones y le otorgó 10 presidencias al arco opositor.

En el desagregado, cinco son para la UCR, dos para el Frente Cívico y una para el PRO. A su vez, Pyme quedará a cargo de Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) y Niñez bajo la conducción de Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal).

No obstante, la discusión no terminó de saldarse y persisten focos de resistencia en la oposición radical, donde no termina de definirse con precisión los nombres de los legisladores que conducirán las comisiones y los integrantes de dichos ámbitos de debate.

A esto se sumó el reclamo de la legisladora Luciana Echevarría, quien cuestionó el otorgamiento de una comisión (Pyme) al libertario Agustín Spaccesi y no al Frente de Izquierda-Unidad que “es la cuarta fuerza votada en las elecciones”.

Asimismo, la representante de izquierda demandó que se cree la comisión de violencia institucional al mencionar los casos de gatillo fácil más resonantes. La iniciativa impulsada por la opositora quedó para el debate en la próxima sesión. Así lo pidió la parlamentaria.

Para no entrar en una discusión acalorada y extenuante del armado de las comisiones en plena sesión legislativa, las espadas oficialistas y opositoras acordaron delegar en la presidencia de la cámara, es decir la vicegobernadora Myrian Prunotto, la integración de las comisiones.

De esta manera, se ganaron unos días más para terminar de definir la botonera del comando de la dinámica legislativa que pasa por las comisiones. La atención está puesta en la discusión interna en la bancada radical. De todos modos, el grueso del esquema de comisiones ya tiene su borrador confeccionado por el oficialismo, como lo adelantó este medio en su edición del domingo.

En detalle

El oficialismo ejercerá la presidencia de 20 comisiones. Entre ellas, claro está, las más importantes. Legislación General (Victoria Busso), Asuntos Constitucionales (Bernardo Knipscheer), Economía y Presupuesto (Ricardo Sosa), Seguridad (Nadia Fernández), Obras Públicas y Vivienda (Leonardo Limia), Salud (Cristian Frías), Educación (Pablo Ovejeros), Agricultura (Luciana Presas), Ambiente (Abraham Galo), Jury de Enjuiciamiento (Julieta Rinaldi) y al Consejo de la Magistratura se suma Facundo Torres.

De las diez presidencias de comisiones para toda la oposición, dos quedarán en manos de Spaccesi (Pyme) y Agrelo (Niñez), respectivamente. Las otras ocho se distribuirán en el interbloque JxC.

En principio, el borrador indica: Graciela Bissotto-UCR (Transporte); Carlos Carignano-UCR (Discapacidad); Inés Contrera-UCR (DDHH); Sebastián Peralta-CCba (Juventud); Gustavo Bottaso-UCR (Relaciones Internacionales); Nancy Almada-FC (Cultura); Gloria Pereyra-FC (Lucha contra la Violencia de Género), y Patricia Botta-PRO (Deportes).