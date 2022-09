Vegetti: “Esto es mucho más de lo que soñé”

Tan solo seis fechas faltan para que finalice el torneo de la Primera Nacional y Belgrano marcha puntero con una diferencia de nueve puntos sobre el escolta San Martín de Tucumán. En estas instancias, los números surgen con fuerza. En ese sentido, si el ‘Pirata’ logra 10 puntos habrá logrado su objetivo de ascender. Pero el ascenso vendría con un plus: ser campeones de AFA por primera vez.

En ese marco, Pablo Vegetti, goleador, capitán y referente del plantel Celeste dialogó con PERFIL CÓRDOBA y afirmó: “A esta altura, a la ansiedad ya la puedo manejar bien. Faltan seis fechas y yo sé que para los de afuera ‘ya está’, pero para nosotros no, debemos

tomarlo con tranquilidad. Mis compañeros lo están manejando bien, lo llevan de la misma manera que yo, lo viven de esa manera. Hace 12 fechas también estábamos primeros, pero faltaban muchos partidos y ahí sí la ansiedad era otra”.

El artillero llegó al club de barrio Alberdi en 2019 y desde entonces no ha parado de hacer goles. Tanto es así que, con 43 conquistas, se metió entre los cinco máximos goleadores de la historia del club en torneos de AFA.

—¿Qué significa entrar en la historia de Belgrano?

—No tomo dimensión de lo que he logrado personalmente en el club. Noto el cariño de la gente cuando ando por la calle y es impresionante. Pero no tomo dimensión y creo que hasta que no logre el objetivo no lo voy a tomar. Me cuesta disfrutar el día a día en estas etapas de definición. Aunque, siendo sincero, después del partido con Agropecuario empecé a disfrutar, porque queda poco y manejo mejor la ansiedad que antes. Pero también me pongo un freno en eso. Más allá de los goles, sé, como capitán, que debo lograr algo en el grupo, debo darle a Belgrano más que goles. Ya habrá tiempo de dimensionar.

—¿Le tenés temor, respeto o te da lo mismo mencionar la palabra “ascenso”?

—El ascenso es un objetivo claro para nosotros. Lo otro son supersticiones, formas de pensar. Yo no tengo problemas en decirlo, porque es el objetivo principal por el que vine hace tres años y medio al club. Nos costó mucho esto. No le tengo miedo, pero sí respeto, vamos por el campeonato, estamos cerca de lograrlo, que sería un plus: salir campeón es más de lo que soñé cuando llegué a Belgrano. Hay que ir por eso, ser fuertes, tener esa sensación de entusiasmo. Estamos camino a ese campeonato, que sería histórico. Se lo decía a Bernardello, que es mi amigo, llegamos juntos al club y le decía ‘cabeza, siempre soñé con esto, pero me quedé corto, no lo imaginaba así’. El ascenso era lo inmediato, pero salir campeón y ascender no estaba en mis planes.

—¿Cómo están ahora?

—Tuvimos un bajón lógico de un torneo largo. Se notó el desgaste físico y emocional y es normal. Había que reponerse. Nos levantamos con Instituto. Fue bisagra ganar ese partido, ya que tuvimos una muestra de carácter. Y con Agropecuario tuvimos actitud, carácter, sabíamos que era clave. Fuimos a buscarlo.

—¿Qué esperas del partido con Tristán Suárez?

—Lo que va a ser la gente... La gente de Belgrano lo demuestra semana a semana, en el torneo, en la Copa Argentina y eso me enamoró del club, su sentido de pertenencia. El hincha de Belgrano es pasión y te terminás enamorando, es lo que me pasó a mí. Queremos que se sientan identificados con nosotros y creo que desde el torneo pasado con la llegada de Guille (Farré) lo estamos demostrando y eso hace que nos acompañen.



AMIGOS. Vegetti y Bernardello, ambos referentes del plantel y han creado un vínculo de amistad fuera de la cancha.