Vegetti y su relación especial con Blas

Se puede decir que la profesión de Pablo Vegetti es la de goleador. Tiene unos 180 goles en su carrera, jugó en distintas categorías del fútbol argentino y actualmente es el capitán de Belgrano. Sus conquistas generan delirio en las tribunas. Y él aprovecha la pasión que despierta este deporte para dar visibilidad a causas que considera justas.

En ese sentido, el futbolista santafesino está muy activo en el apoyo a la familia de Blas Correa, el joven de 17 años asesinado por la policía el 6 de agosto del 2020.

Blas era hincha de Belgrano y fanático del delantero. Soledad Laciar, mamá de Blas, había guardado una remera blanca de su hijo que tenía la leyenda “Vegetti te amo”. Esa remera le llegó al jugador del club de Alberdi y desde entonces la lleva a todos los partidos del ‘Pirata’. Pero no solo eso: el delantero también tiene otra camiseta que dice #JusticiaporBlas con el rostro del adolescente víctima de gatillo fácil.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA Vegetti contó que “los familiares me hicieron llegar una remera de él, ellos son hinchas de Belgrano y me contaron que Blas era fanático mío. Me puse a disposición de la familia para ayudarlos en la difusión de este caso. Ojalá se pueda resolver rápido. Tengo muy buena relación con ellos y trato de ayudarlos desde mi lado”.

El lunes pasado, con motivo del clásico Belgrano-Talleres, los planteles de ambos equipos mostraron una bandera que pedía justicia

por Blas. A Vegetti se lo vio muy activo en ese momento, dando indicaciones a sus compañeros para que la bandera se desplegara y se

viera en las cuatro tribunas del Kempes. Al término del juego, cuando gran parte del público se había marchado, el delantero fue uno de los últimos en retirarse y en la zona del estacionamiento se encontró con Soledad, donde se dieron un fuerte abrazo.

“Me he reunido con los padres de Blas. Han ido a casa. Hemos charlado en varias ocasiones y por eso me siento identificado. Me contaron del cariño que Blas tenia hacia mí y lo menos que puedo hacer es ayudar a difundir este tema y esperar que haya una solución”, explicó el ex-Instituto, Gimnasia La Plata, Colón y Ferro, entre otros clubes.

Blas Correa hubiese cumplido ayer 19 años. En ese marco se realizó una señalización en la avenida Vélez Sarsfield, frente al Pablo Pizzurno, donde se pidió que nunca más ocurra en Córdoba este tipo de asesinatos por gatillo fácil. Durante la semana, a través de un video que se publicó en Instagram, Vegetti invitó a la movilización.

“Desde mi lugar pido que se encuentre al responsable, cada uno debe hacerse cargo de los errores que cometió. Fue un asesinato a un pibe que no estaba haciendo nada malo, que estaba disfrutando con los amigos. Lo asesinaron, lo mataron y tiene que haber culpables, se tiene que esclarecer todo. Los que se equivocaron, se tienen que hacer responsables”, expresó el jugador de 33 años.

“No lo conocí a Blas, pero me dijeron que era un chico extraordinario”.

COMPROMETIDO

No es la primera vez que Vegetti se une a causas sociales. Cuando jugaba en Instituto se lo vio muy movilizado ante la muerte de Emiliano Sala. “Se ha tratado a Emiliano como un número y no como una persona”, le supo decir a este cronista, tratando de divulgar la problemática que viven algunos futbolistas, además de mostrarse solidario con los familiares del exjugador argentino del Nantes. En sus redes sociales suele realizar posteos solidarios o dando a conocer temas importantes, como el apoyo a los bomberos en los incendios, en campaña de donación de sangre o contra las tabacaleras, resaltando el 8M o a los héroes de Malvinas. Apenas arribó a Belgrano apoyó al fútbol femenino del club. Sobre estas acciones, Vegetti le dijo a este medio: “A veces los futbolistas no nos damos cuenta lo que generamos y creo que tenemos que ayudar, podemos ser de ayuda para mucha gente, por eso siempre trato de estar a disposición para dar una mano”.