Venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas: “estamos enfrentado a un sistema que parece no tener límites”

Seis refugiados del régimen del régimen de Nicolás Maduro está al resguardo en la Embajada Argentina en Caracas, la capital venezolana. Desde este lunes, la revolución bolivariana mantiene bajo asedio a la residencia nacional cortando la energía eléctrica y el suministro de agua desde que ingresaron los dirigentes políticos. Todos responden a la campaña de María Corina Machado, la líder opositora al actual jefe de gobierno.

Tensión con Venezuela: el Gobierno evalúa reforzar la seguridad de la embajada donde hay seis opositores refugiados

La delegación está compuesta por parte del equipo político más cercano a la dirigente, entre ellos Magalli Meda, jefa de campaña, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), el exdiputado Omar González, el experto electoral Humberto Villalobos y Claudia Macero, al frente de la comunicación del partido. Ahora, por orden de la ministra de Seguridad Patria Bullrich se enviarán dos Gendarmes a Venezuela. Uno está pensando para que se instale en la embajada y otro en la residencia argentina. Actualmente la sede no tiene protección oficial.

“Nosotros somos parte del comando de María Corina, junto con otros dirigentes medulares. En nuestro caso somos tres dirigentes con órdenes de captura en diciembre del año pasado. No sabemos lo que nos puede pasar si abandonamos la residencia argentina”, explicó esta mañana en diálogo con radio Mitre Córdoba la vocera de los refugiados.

El gobierno nacional decidió proteger a estos dirigentes de la persecución que el chavismo lanzó sobre ellos. La intención de Maduro es desactivar cualquier oposición a su gobierno aislado e impidiendo que puedan llevar adelanta la campaña electoral.

“Fuimos señalados como terroristas. Se libraron órdenes de captura. Además, tengo que decir que mis otros compañeros están algunos desaparecidos desde el mismo día que se libraron las órdenes de capturas”, remarcó Macero.

Argentina expresó su "grave preocupación" por el bloqueo de Maduro a la candidata opositora en Venezuela

Consideran que los cortes de energía y de agua es parte de un asedio contra ellos generado por el mismo régimen a cargo del Ejecutivo Nacional. Y describen una modalidad para aislar a los opositores a Maduro, para lograr que se desistan de sus intenciones electorales. “Es parte del esquema que sigue Maduro. Detienen a una persona, luego aparecen estos fiscales en cadena televisiva pública, nombran al resto de las personas. Algunos tienen tiempo. Nos obligan de alguna manera en hacer nuestro trabajo en otras condiciones. No es solo lo que nos pasa a nosotros. Nuestros equipos siguen en la calle. Todo el mundo está expuesto en llevar el mensaje de cambio en la sociedad venezolana”, describió.

Ante la consulta si existe algún temor sobre la posibilidad que fuerzas venezolanas puedan ingresar a la Embajada, Claudia Macero respondió que: “eso sería inédito y un escándalo regional o mundial. No podemos saber que harán, solo tenemos las pruebas de lo que han hecho. Escalar a ese accionar sería muy grave. Respetamos y agradecemos al Estado argentino, pero estamos enfrentado a un sistema que parece no tener límites”.

Actualmente María Corina Machado “está bajo un proceso de inhabilitación que no existe, pero para el régimen si existe y le impidió inscribirse. Ella inscribió a Corina Yoris (una filósofa de 80 años) que es una substituta y también se lo impidieron, aunque contra ella no hay nada. No permiten que se inscriba en el proceso a través de las tarjetas de Unidad del Movimiento. Ahora el partido no tiene candidato”, expresó la dirigente refugiada.