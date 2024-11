Verónica Sikora: “Los ‘radichetongos’ son responsables de la crisis de identidad del radicalismo en Córdoba”

Verónica Sikora es una abogada y dirigente libertaria. Calificó a los radicales como “radichetongos” que cambian sus ideales buscando un cargo y aseguró que está trabajando para ser parte de los libertarios “puros” que sumen bancan en el Congreso que se votará en el 2025.

En su análisis sobre la situación actual de Córdoba, Sikora resaltó el descontento de los ciudadanos con la gestión pública. “La gente está harta del cordobesismo”, comentó. También criticó la gestión municipal del intendente Daniel Passerini, en especial por la falta de efectividad en temas de seguridad y transporte. Sikora mencionó la creciente impaciencia de los cordobeses frente a políticas que considera ineficaces, como la Guardia Urbana y la regulación de servicios de transporte como Uber y Cabify.

La referente libertaria describió que nació en una familia de clase media, en barrio Parque Los Molinos, zona sur de Córdoba, Seccional Décima. Sus padres los identifica como laburantes ambos, “mi papá era fletero y mi mamá ama de casa. Somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres”. Fue a un colegio público en la primaria y fue becada en una institución privada por sus calificaciones. Luego, en la universidad “ahí pasé el estudié dos carreras. Dejé, porque no me identificaba. Luego estudié otra carrera de Corredor Inmobiliario. Me abrí una inmobiliaria y me puse a estudiar abogacía. Trabajaba y estudiaba”.

Cuando cuestionan la educación pública ¿te incomoda algo?

La educación pública no está cuestionada como la están vendiendo los medios, o sea, a Milei se lo titula y no se lo analiza bien. Si bien vengo de una familia muy peronista en cuestión de educación y en filosofía, mi familia me impartió los principios y los ideales liberales. Como a muchas familias de Córdoba, Córdoba tiene una identidad muy liberal. Lo veo en la gente.

Internas y alianzas

Sikora fue contundente al señalar que el radicalismo en Córdoba atraviesa una profunda crisis de identidad, la cual atribuye a los “radichetongos”: radicales que, en su opinión, “cambian de ideales en busca de cargos políticos”. Para Sikora, estas figuras, entre las que mencionó a la vicegobernadora, han contribuido a que el radicalismo pierda su rumbo en la provincia, alejándose de sus valores históricos y dejando un vacío de liderazgo.

Yo lo escucho presidente y es por ahí, es muy violento. De sus discursos queda cuando le pega a los radicales, cuando insulta a los de la izquierda. Te diré que puede terminar con las radicales en una futura lista...

No, pero no, no es lo mismo los radicales que los radichetongos.

¿Quiénes son los radichetongos?

Los radichetongo… dícese del autodenominado radical, que cambia fácilmente de ideal en la búsqueda de un cargo político, tenemos muchos radichetongos cordobeses. Los radichetongos son los principales responsables de la falta de identidad del radicalismo actualmente en Córdoba.

Ayúdame a identificar alguno.

La vicegobernadora es uno.

Definición de candidaturas de La Libertad Avanza en Córdoba

Finalmente, Sikora explicó el proceso de selección de los candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones. Las candidaturas, según la libertaria serán definidas bajo la supervisión de Javier Milei, líder del movimiento y un equipo de “armadores políticos” que examina los perfiles para asegurarse de que los elegidos reflejen los ideales del proyecto, manteniendo una lealtad firme. Dentro de algunos nombres que suenan en el ámbito local, se puede destacar Andrés Fassi, aunque aclaró que cada candidatura deberá garantizar un compromiso absoluto con la visión de Milei para avanzar en la agenda de La Libertad Avanza.

¿Vas a ser candidata?

Ahora no voy a dar la respuesta trillada, que todavía es muy prematuro, porque obviamente que los armadores políticos ya están evaluando perfiles para el año que viene. Por supuesto que si vos me preguntas a nivel personal ¿cuál es mi deseo? A mí me encantaría. Digamos, yo me he preparado siempre, estoy preparada a nivel profesional, a nivel técnico. Ahora si lo voy a hacer o no, bueno va a depender de lo que decían los armadores de La Libertad Avanza, de lo que decía principalmente Javier Milei.