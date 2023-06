Video: le gatillaron en la cabeza para robarle la camioneta en Córdoba

Este jueves a la tarde, Santiago volvía a su domicilio de barrio Crisol Norte luego de despedir a su abuelo fallecido el miércoles. Estacionó la camioneta frente a su casa y, cuando se bajó, tres motochoros lo atacaron con un arma para robarle. Le apuntaron a la cabeza y le gatillaron a matar.

El hombre de 33 años se cubrió como pudo y salió corriendo. Durante la huida, el ladrón le gatilló dos veces más pero no salió ninguna bala. “Sin preguntar nada, me gatillaron tres veces, una a la cabeza. Directo a matar”, contó a PERFIL CÓRDOBA.

El hecho ocurrió en la calle Husares, a pocas cuadras del Hospital de Niños de Córdoba, minutos después de las 16 del jueves 8 de junio, según la cámara de seguridad de un vecino del sector.

“Tuve reflejos y tiré la llave al techo de un vecino de enfrente cuando corrí. Eso los dejo en jaque y tuvieron que conformarse con robarme algunas cosas que tenía adentro de la camioneta”, relató la víctima.

Santiago aseguró que no lo seguían a él, incluso afirmó haberlos visto cuatro cuadras antes dando vueltas en el barrio. “Estaban pescando”.

Eran dos hombres y una mujer que circulaban, sin casco, en una moto 110cc roja. “Recuerdo que la chica tenía labio leporino, que me había llamado la atención cuando los crucé antes del ataque”, reveló la víctima.

Luego del hecho, al vecino le tomaron declaración y en las próximas horas hará la denuncia. Pero no tiene esperanzas de que atrapen a los asaltantes: “La misma policía me dijo que sabe quiénes son, pero no tienen recursos para hacer nada”, dijo a este medio.

“Por suerte no estoy lastimado, pero me da bronca que justo me haya ocurrido justo en un día tan doloroso para mí y mi familia. Que los vecinos de la zona sepan que estos andan libres en el barrio, matando si es necesario”, concluyó.