Villa María elimina beneficios municipales a infractores por ruidos molestos de vehículos

En el marco de la Ordenanza Nº 8.156, que declara el estado de “Excepción y Emergencia Vial”, la Municipalidad de Villa María remitió un listado inicial de más de 80 infractores que perderán acceso a beneficios y servicios municipales debido a violaciones a las normas de emisión sonora en vehículos.

La medida tiene como objetivo combatir la contaminación sonora en la ciudad. Entre las sanciones previstas, los infractores quedarán excluidos de beneficios sociales municipales, tales como asistencia alimentaria, subsidios y programas de medicamentos gratuitos, entre otros servicios.

La normativa, que estará vigente por un periodo inicial de seis meses, otorga facultades a la Secretaría de Prevención Comunitaria, Seguridad y Convivencia Urbana para retirar de la vía pública aquellos vehículos que no cumplan con las disposiciones sobre emisión sonora, en particular aquellos con modificaciones no reglamentarias en los caños de escape.

Los infractores tienen la opción de solicitar una prueba de emisión sonora. Si los resultados muestran que las emisiones están dentro de los límites permitidos, quedarán eximidos de multas y de los costos de traslado. Por otro lado, los talleres mecánicos que realicen alteraciones en los caños de escape o instalen dispositivos no reglamentarios serán sancionados con una multa mínima de 500 U.M.

Ruidos excesivos

Como figura en la ordenanza de Villa María, "se consideran ruidos excesivos con afectación al público, los causados, producidos o estimulados por vehículos automotores, que excedan los niveles máximos". El texto define los siguientes valores para cada tipo de vehículo: