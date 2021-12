El pasado 4 de octubre Florencia Quiñones fue presentada como directora técnica alterna de los seleccionados femeninos Sub 17 y Sub 15 que dirige Christian Meloni. Dos días más tarde la cordobesa comenzó a trabajar en el predio de la AFA, donde su nombre figura en una de las plaquetas que adorna la galería de “partidos memorables”, la que recuerda la final que Argentina le ganó a Brasil en el Sudamericano 2006 de Mar del Plata.

“No fue una decisión que venía planeando. Se dio esta posibilidad de dirigir a las juveniles y ahí es cuando me puse a pensar qué era lo que quería para mi futuro. Sabía que no me quedaba mucho tiempo para jugar y resolví que ya era hora de aportar desde otro lado”, comenta Florencia.

En los últimos dos meses, la oriunda de Oncativo se repartió entre su flamante rol de entrenadora y su condición de capitana de “Las Gladiadoras”, el equipo de Boca que en enero pasado se consagró como el primer campeón argentino de la era profesional, y que hace siete días repitió la vuelta olímpica en el Torneo Clausura. “Esa transición hizo todo más fácil y agradezco que me la hayan dejado hacer”, destaca.

“Ojalá que pueda llegar a aportar lo mismo que adentro de la cancha. No sé si fue mucho o poco, pero siempre fue con mucha pasión”, sostiene la defensora que también vistió las camisetas de San Lorenzo y Barcelona de España, y que fue mundialista y olímpica con el seleccionado nacional.

PRESENTACIÓN. Quiñones junto al presidente de la AFA Claudio Tapia y el DT Christian Meloni, el 4 de octubre pasado en Ezeiza.

Apuesta a futuro

“Trabajar en la selección y más con chicas que van a ser el futuro es algo muy lindo. Espero poder transmitir la experiencia de mis años de carrera”, dice Florencia. “El fútbol femenino viene evolucionando un montón y me parece que apuntar a las inferiores es lo más importante. Es un trabajo que no se hace de un día para el otro, pero que es muy necesario”, destaca.

“Que una futbolista pueda tener un proceso de formación es algo que estaba faltando en Argentina. Hay que empezar desde ahí y mantener ese trabajo para que la jugadora llegue a primera más formada de lo que llegamos muchas a las que la profesionalización nos llegó tarde”, completa.

Respecto al proyecto que involucra a los seleccionados juveniles, Quiñones precisa: “En lo inmediato vamos a tratar de ver la mayor cantidad posible de chicas y a partir de ahí armar una buena base para hacer la pretemporada con 30 futbolistas de cara al Sudamericano Sub 17. Ojalá podamos llegar bien y clasificar al Mundial, aunque más allá de eso la idea es hacer un buen proceso, armando también la Sub 15”, enfatiza.

El Sudamericano Sub 17 se jugará en Uruguay del 1 al 19 de marzo próximos y otorgará tres plazas para el Mundial que se realizará en India del 11 al 20 de octubre de 2022.

“Hoy tenemos ligas en todo el país y eso hace que el fútbol femenino vaya creciendo y que muchas jugadoras del interior se hayan sumado a los planteles de Primera División”, reflexiona Florencia. “En Córdoba se está trabajando bien y hay muchas chicas que van surgiendo. Por ahí falta esa competitividad con los equipos de AFA, pero eso va a llegar”, concluye.

CAMPEONA. La capitana de “Las Gladiadores” y el trofeo del Torneo Clausura que ganó el fin de semana pasado. Anoche repitió en la Superfinal de 2021 frente a San Lorenzo.

La última copa

Florencia quedó para siempre en la historia de Boca al anotar el primer gol del equipo femenino a nivel profesional. Fue el 24 de setiembre de 2019, en el 7-0 ante River, lo que también la convirtió en pionera del superclásico argentino en la nueva era. Otro cordobés, Florentino Vargas, había marcado en 1931 el primer tanto del Xeneize en el profesionalismo masculino.

Quiñones se retiró anoche en la cancha de Platense, en la Superfinal 2021 que jugaron “Las Gladiadoras” y San Lorenzo, club donde también fue capitana, referente y campeona. “Justo mi último partido será entre los dos clubes donde jugué en Argentina. No lo había pensado, pero por algo pasan las cosas”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA en los días previos al encuentro que Boca ganó 4-2.

“Pienso en disfrutarlo con mi familia y con la gente. Si se da un triunfo mejor, pero si no igual voy a estar completa. Jugué todo y no me queda nada por hacer, así que estoy tranquila y satisfecha. No me puedo reprochar nada y me voy muy orgullosa. Más allá de los títulos que pude ganar, por el esfuerzo de haber logrado lo que me propuse desde chica”, concluyó.

1) SAN LORENZO. Fue campeona dos veces y jugó la primera Copa Libertadores. 3) BARCELONA. ganó dos Ligas y una Copa de la Reina. 3) SELECCIÓN. Vistió la celeste y blanca entre 2006 y 2015. 4) MASCOTA. En Chaco For Ever, con papá Marcelo.

FLOR DE CARRERA