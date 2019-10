Ya son más de 140 las denuncias por presuntas estafas de Euromayor

por María Ester Romero

Cada día se suman nuevas denuncias contra directivos del grupo Euromayor aludiendo a presuntas estafas inmobiliarias. Las demandas recaen en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Valeria Rissi, donde se analiza cada reclamo para verificar si se acredita la comisión de delitos. En aquellos casos en que se configuren se ampliarán las imputaciones a los ya investigados y no se descarta incorporar nuevos imputados.

Hasta el momento en que la fiscal dictó la prisión preventiva de cinco de los 10 imputados en la causa, se contabilizaban 61 denuncias. En la actualidad ya superan las 140 porque se han presentado más de 80 personas que denunciaron haber sido estafadas. En este último grupo se sumaron damnificados de dos nuevos emprendimientos que han comenzado a ser analizados: TierrAlta y Center.

El primero, un conglomerado habitacional en proximidades de Villa Carlos Paz, es de gran complejidad y llevará tiempo y dedicación desentrañar el entramado societario, comentaron fuentes de la investigación. El Complejo Center son torres de departamentos con cocheras en el corazón de Nueva Córdoba, cuya ejecución no llegó a completarse en su totalidad.

Hay que agregar que, en dos juzgados civiles, se tramitan pedidos de liquidación de los fideicomisos de ambos desarrollos.

Prisión preventiva. Mientras avanza la instrucción penal, el juez de Control N°7 Milton Peralta confirmó las prisiones preventivas de Laerte Muzi, Jorge Monferini (Euromayor), Oscar Cerutti (Satsa) y Mariano Fontán (T&D), quienes continúan alojados en la cárcel de Bouwer. En relación a Jorge Airaudo (Satsa), también sigue detenido porque la defensa no cuestionó la resolución de la fiscal en relación a la prisión preventiva.

En todos los casos el argumento central fue el peligro procesal que implicaría que recuperaran la libertad. En el fallo de Peralta hay algunas cuestiones trascendentes. Por caso, el juez confirmó que Euromayor, Trust & Development (T&D) y South American Trust SA (Satsa) constituyeron un grupo económico. “La administración y la gestión tanto de Satsa como de Euromayor se llevaba de manera conjunta, no había independencia entre las empresas –según destacó el magistrado- Euromayor estaba vinculada o formaba parte del negocio de una tarjeta de crédito con sede en Sunchales, que se llama Nexo y de las Compañías de Seguro de Retiro que estaban en Buenos Aires (…) Satsa no tenía independencia y los empleados eran los mismos que los de Euromayor. T&D era una empresa vacía (…) no tenía estructura propia, empleados: lo único que hacía era acumular pasivos”.

En tanto, el juez civil José Antonio Di Tullio declaró la liquidación del fideicomiso inmobiliario Panorámico, perteneciente a TierrAlta