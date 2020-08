Yo fui testigo

Hugo Tocalli puede jactarse de ser el único cordobés que fue testigo directo del debut de Lionel Messi en el seleccionado mayor argentino. “Uno se pone a pensar en todo lo que sucedió después de aquel día y no puede sentir más que orgullo y satisfacción”, señala el oriundo de Monte Buey, quien era asistente del entrenador José Perkerman cuando Argentina le ganó 2-1 a Hungría el 17 de agosto de 2005 en Budapest.

“Antes de ese amistoso el plantel sabía que se iba a sumarse un pibe del Barcelona de España que era buen jugador. ´Leo’ se mostraba muy tímido, pero siempre fue así. Lamentablemente estuvo muy poquito en la cancha”, recuerda Tocalli. Aquella vez, “la Pulga” arrancó en el banco de suplentes con el número “18” en su camiseta y piso el césped a los 21 minutos del segundo tiempo en reemplazó de otro debutante, Lisandro López.

Recibió su primera pelota de Lucas Bernardi y encaró ante la marca de Vilmos Vanczák, quien le agarró la camiseta y, tras un forcejeo, acusó un golpe del rosarino que el árbitro alemán Markus Merk interpretó como intencional. “Después del partido le dijimos que se quedara tranquilo, que iba a ser llamado en la siguiente convocatoria. Él lloraba mucho, no paraba de llorar, y todos sus compañeros se acercaron para tratar de consolarlo. Fue un muy buen gesto que tuvo el grupo”, refiere Tocalli. Lionel Scaloni, actual seleccionador nacional, fue uno de los integrantes del equipo titular.

El mejor de todos

“De Messi tengo los mejores recuerdos. No sólo de aquel debut en la selección mayor en Hungría, sino también del Mundial 2006 (“todavía hoy nos critican por no haberlo puesto contra los alemanes, pero son decisiones del momento”) y de su primer juego con la juvenil”, señala el entrenador cordobés. Tocalli hace alusión al Argentina-Paraguay que se organizó de apuro para el 29 de junio de 2004 en la cancha de Argentinos Juniors y que protagonizó en su carácter de DT de la Sub 20 albiceleste.

“Un año antes nos habían dicho que en el Barcelona había un pibe argentino al que estaban siguiendo de la selección española. En esa época José (Pekerman) se había ido al Leganés, y le pregunté si podía verlo a Messi porque me estaba yendo con la Sub 17 al Mundial de Finlandia. En ese torneo justo fuimos eliminados por España, con dos goles de Césc Fabregas, y nos entró la desesperación por no perder a un jugador. Entonces hablamos con Julio Grondona (expresidente de la AFA) y armamos el famoso amistoso”, rememora.

LA PRIMERA IMAGEN. “La Pulga” forcejea con el húngaro Vilmos Vanczák. Su manotazo le costó la tarjeta roja.

“Me gustó mucho cómo jugó aquella vez y me sigue gustando mucho. No tengo dudas de que tenemos al mejor futbolista del planeta, aunque mucha gente lo castiga porque no salió campeón del mundo. El aporte de Messi al fútbol argentino ha sido muy grande, no sólo por lo que ha rendido como jugador sino también por lo que es como persona”, afirma Tocalli.

Consultado sobre el presente de los seleccionados argentinos, el DT cordobés señala: “A los juveniles los veo bien, con Romeo como coordinador, Aimar, Placente… Hay un proyecto muy bueno y ojalá que se pueda llegar a plasmar. Y en la mayor, Scaloni comenzó con muchas críticas pero se fue afirmando. Le toca llevar adelante una etapa de recambio pero creo que su idea va encajando muy bien”.

Asunto de familia

Hugo Tocalli admite que no visita con la frecuencia que quisiera la ciudad de Monte Buey, donde nació y cada año le rinden homenaje en un torneo de fútbol que lleva su nombre y el de su hermano Héctor, exfutbolista y exarquero como él.

“Allá tengo muchos familiares y amigos, aunque los compromisos hacen que últimamente no vaya tan seguido”, cuenta desde Buenos Aires. Y recuerda sus inicios como guardameta en las canchas del sudeste cordobés: “Yo no era arquero, pero mis amigos me decían ‘vos tenés que atajar, como tu hermano`. Después jugué en Marcos Juárez, en Argentino y en San Martín, y de ahí me llevaron a San Lorenzo”.

“¡Lo que son las vueltas de la vida!”, dice Tocalli, quien tras jugar en Deportivo Morón, Nueva Chicago, Quilmes, América de Cali, Unión y Atlanta y dirigir en varios clubes argentinos, en Chile y en las selecciones de la AFA (sumó cuatro títulos mundiales Sub 20 como asistente y uno como DT principal en Canadá 2007), integra la secretaría técnica del club azulgrana.

MESSI DE SELECCIÓN

Partidos: 138

Goles: 70

Hat-Trick: 3

Dobletes; 2

Asistencias: 42

Mundiales: 4

En Córdoba: 2 partidos y 1 gol.

Entrenadores: 9

Titulos Sub 23: 1

Títulos Sub 20: 1