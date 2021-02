Muertes por COVID-19: para los infectólogos no hubo una efectiva respuesta social sanitaria

Ya son más de 50 mil las muertes producidas por el coronavirus en la Argentina y los infectólogos coinciden en que no hubo una efectiva respuesta social sanitaria. Además, según los especialistas también inciden en la elevada cifra de muertes, las características de la enfermedad, la biología del virus y la falta de testeos.

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag explicó: "Si bien las terapias intensivas estuvieron tensionadas en algún momento de la pandemia, la respuesta social sanitaria no fue la adecuada y además faltaron los testeos". informó NA..

Además, el infectólogo sostuvo que debería trabajarse en realizar más rastreos para detectar el virus y que se llegue a una alta tasa de vacunación para marzo y abril: "eso disminuiría la muerte de las personas mayores y de las personas con comorbilidades".



Por su parte, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro señaló: "De acuerdo con las medidas de prevención, que son en mayor o menor medida las que toman todos los países con pequeñas diferencias, no se pueden cuantificar los muertos por las medidas de prevención porque en esto entra la contagiosidad, la epidemiología, y múltiples factores, pero las grandes olas de contagio dependen mucho de las conductas sociales y que se respeten o no".



"Para tener un menor grado de contagios tenemos que partir de la base de que se cumplan los protocolos, y no como ha pasado en este verano que teniendo las medidas de prevención no se ha respetado nada", aseguró.

El médico infectólogo Juan Pablo Stagnaro aseguró que: "se sabe que el COVID puede generar un exceso de mortalidad; se vio que el norte de Italia, Inglaterra y España y los Estados Unidos tuvieron más muertes que las esperadas para los últimos cinco años".

"La cuarentena temprana en la Argentina, además de permitir subsanar levemente el sistema de salud, limitó la circulación de los virus respiratorios habituales en adultos y niños y básicamente hubo un reemplazo entre las muertes por neumonía e influenza por las de COVID", concluyó el especialista.

