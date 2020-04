Argentina en cuarentena: 10 noticias del lunes sobre la pandemia y sus efectos

74 nuevos casos de coronavirus

Cinco personas fallecieron hoy en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Neuquén y Buenos Aires, y 74 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron, por lo que la cifra de infectados con el virus en el país asciende a 1.628 y las víctimas fatales hasta el momento son 53, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Este lunes, y según el informe de la cartera de Salud, se registró la muerte de cinco personas: tres hombres de 75, 67 y 77 años, residentes de la Ciudad de Buenos Aires; otro hombre de 68, de Neuquén, y otro de 83, de la provincia de Buenos Aires.

Prisión domiciliaria para Boudou

El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra venta de la imprenta Ciccone. Se espera que en las próximas horas Boudou salga del penal de Ezeiza para seguir preso en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Barracas. El arresto domiciliario de Boudou "deberá ser conducido por el Servicio Penitenciario Federal" en su domicilio particular.

Ingreso Familiar de Emergencia

La Anses aclaró que aún no fue aprobado pedido alguno de los casi 12 millones por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más allá de los que se disparan automáticamente para beneficiarios de la AUH, porque aún falta que pasen el filtro final de la AFIP. Si bien trascendió que unas 6 millones de personas tendrían una aprobación preliminar del organismo previsional, ese dato aún no es final y puede haber revisiones de Impositiva. La Anses también advirtió que si se llega a otorgar algún beneficio en forma incorrecta, al Estado le asiste el derecho de exigir su devolución. Quedan aún millones de solicitudes que están siendo analizadas porque no concluyeron los cruces con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos, y otras bases de datos.

Créditos bancarios para pymes

La Asociación de Bancos de Argentina (Adeba) informó hoy que las entidades financieras han concedido créditos por más de 10.000 millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como parte de las acciones para mitigar el impacto de la enfermedad. De acuerdo con un estudio de la Adeba, los bancos argentinos han otorgado créditos con una tasa de interés de hasta 24 por ciento anual, con el propósito de ayudar a las empresas en el pago de las nominas salariales, en el marco de la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el pasado 20 de marzo.

Hospital "reubicable" en Pompeya

Con el fin de ampliar al máximo el sistema público de salud para enfrentar la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), la Fuerza Aérea Argentina instaló un Hospital Militar Reubicable (HMR) en el barrio porteño de Pompeya. El HMR, que fue trasladado desde la Brigada Aérea de "El Palomar" al predio lindante al Hospital Aeronáutico Central, cuenta con dos unidades de terapia intensiva con la posibilidad de extender ese servicio hasta un total de cuatro. Voceros del Ministerio de Defensa dijeron a Xinhua que el centro sanitario móvil cuenta con capacidades de cirugía, post operatorio, recepción de emergencia, odontología, radiología, internación general, 24 camas de aislamiento, además de servicios de laboratorio, cocina, baños y generadores eléctricos.



Posible emergencia en el transporte

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anticipó que "en los próximos días" el Gobierno nacional podría dictar un decreto para declarar la emergencia nacional en el sector. "Con respecto a la necesidad de declaración de emergencia del transporte, probablemente tengamos dictado un decreto en ese sentido en los próximos días y vamos a pedir que sea convalidado por ustedes, los diputados de la Nación", adelantó el funcionario. Meoni señaló que para la declaración de la emergencia hay "situaciones críticas" que lo justifican, como la que están padeciendo las empresas de transporte de larga distancia, como así también las de transporte de carga y el transporte ferroviario.

Qué pasará con los fondos de Unidos por Argentina

El presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, aseguró que los casi 89 millones de pesos que se recaudaron en el teletón solidario de este domingo se utilizarán para dotar de insumos a hospitales y las compras se harán con "la máxima transparencia". "Somos responsables de todo el proceso que va desde la recepción del dinero hasta la entrega de los insumos en los hospitales o centros de salud que el Estado nacional determine. Cada paso tendrá la máxima transparencia", afirmó el titular de la entidad, que sostuvo que "en la Cruz Roja Argentina lo más importante, además del voluntariado, es la confianza pública".

Cronograma de pagos para jubilados

La ANSES informó que se modificó el cronograma de pagos previsto para esta semana dado que el Banco Central agregó un día más de atención a jubilados y pensionados, para evitar aglomeraciones en oficinas bancarias de todo el país. El organismo comunicó que este martes 7 de abril las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron marzo, y cuyos DNI terminen en 6 ó 7. Además, se pagarán también las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a abril a los titulares cuyos DNI terminen en 6 ó 7. Los bancos atenderán por caja exclusivamente a los beneficiarios mencionados, aclaró la ANSES. El miércoles 8 se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y PNC cuyos DNI terminen en los números 8 ó 9. El jueves 9 se pagarán los haberes de abril de jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos cuyos titulares tengan DNI terminado en 0.

Subsidios para clubes de barrio

El Gobierno porteño entregará un subsidio de 60 mil pesos a 196 instituciones deportivas inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), más conocidas como "clubes de barrio". "La ayuda económica nace a partir de una necesidad de los clubes que llevamos al Gobierno de la Ciudad y trabajamos en conjunto para resolverla", manifestó al respecto el presidente de la comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura porteña y ex futbolista, Claudio Morresi. El subsidio totaliza 12 millones de pesos que se repartirá, en partes iguales, a cada institución deportiva inscripta en el RUID y permitirá "paliar las necesidades de los clubes en un momento en el que la mayoría tiene la obligación solidaria de cerrar sus puertas en virtud de las recomendaciones del Ministerio de Salud", se informó.

Sobreprecios en Desarrollo Social

Una polémica se desató luego de trascender que el Gobierno pagó $ 384 millones en alimentos a precios que en varios casos están por encima de los valores testigos fijados por la Sindicatura de la Nación, lo cual fue justificado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al señalar que se está "en emergencia" por el coronavirus. Arroyo admitió que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos. "Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones a 11 millones la cantidad de personas que van habitualmente a comedores y escuelas, por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos", dijo el funcionario.

DS