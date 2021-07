A pesar de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, el periodista de la BBC Andrew Marr contrajo la variante Delta de coronavirus durante la cumbre del G7 en Inglaterra. "Con las dos dosis de la vacuna me sentía invulnerable: estaba equivocado", relató el presentador de noticias.

"No puedo estar seguro, pero si hago un repaso a las últimas semanas tengo muy claro que me contagié de la variante Delta del coronavirus durante la cumbre de las naciones del G7 (Grupo de los Siete), en Cornualles, probablemente el domingo 13 de junio", explicó Marr en una columna publicada en el portal del multimedio británico.

En su relato, el conductor del programa que lleva su nombre hizo una crónica del momento en el que comenzaron los primeros síntomas. "Me sentía hecho polvo", reconoció.

"Fue un día muy largo: me levanté antes de las 5:00, con todos los inconvenientes y el estrés de una transmisión desde el exterior, con nuestros invitados negándose a moverse de su "anillo de acero" [un perímetro de vallas de seguridad], y luego con grandes dificultades de transporte para tratar de regresar a Londres, lo que significa que no estuve en casa hasta después de medianoche", sintetizó el periodista.

Por la extensa actividad al comienzo de la semana, Marr explicó: "sentirme hecho polvo el lunes no fue una sorpresa, pero seguí adelante con mi vida".

"El martes, sentí que me había agarrado un resfriado de verano: estornudos, dolor de garganta y un ligero dolor de cabeza", expresó al referirse a los primeros síntomas, aunque reconoció que "en medio de la temporada de alergias, no me pareció nada siniestro".

"Sinceramente, si no trabajase con colegas más jóvenes que no se hubieran vacunado, bien podría haber continuado y tratado de ser el conducto de mi próximo programa del domingo", sostuvo el periodista Andrew Marr y habló de las prevenciones que debió tomar ante la duda de haber contraído coronavirus.

Y aclaró: "En su lugar, fui a hisoparme mediante el test PCR en el sitio del norte de Londres junto al Templo de Neasden" para comprobar si su malestar se debía a la enfermedad.

"A las 8 de la mañana siguiente, recibí un resultado positivo y la NHS me dijo que debía aislarme durante 10 días desde los primeros síntomas; por lo tanto, en mi caso, hasta el viernes 25 de junio a última hora. Yo hice", relató Marr.

Sin embargo, el conductor de la BBC explicó que "dos días después de mis primeros síntomas, comencé a sentirme gravemente enfermo". Entre los malestares que padecía, "tenía fiebre alta, dolor muscular, temblores, un fuerte dolor de cabeza y síntomas de resfriado parecidos a los de la gripe".

"No podía oler nada, ni loción para después del afeitado, ni café, nada. Seguí empezando libros y dejándolos y arrastrándome de nuevo a la cama para dormir un poco más. Ni siquiera estaba muy interesado en las noticias", contó Andrew Marr sobre el malestar que lo aquejaba tras vacunarse con dos dosis de la vacuna.

Por último, indicó que "un día me sentiría mejor y al siguiente peor de nuevo. Empecé a preocuparme por el "Covid largo. De todos modos, para mí, todo terminó felizmente. Me recuperé bastante rápido y, al parecer, por completo", sintetizó.

CI/FF