Coronavirus: "Lo que pasó en Tigre no es un buen mensaje a la sociedad porque la gente se confía"

A tan solo un día que se vuelva a endurecer la cuarentena y solo los servicios esenciales tengan permiso para abrir sus puertas hasta al menos el próximo 17 de julio, se puede afirmar que la población sigue sin cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus. Los especialistas en infectología y epidemiología remarcan que es importante que la gente se quede en casa para evitar que siga el pico de casos que arrancó a mediados de junio.

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, y Editorial Perfil precisa que a partir de los últimos días de mayo cada vez fueron más las personas que no permanecieron en sus hogares.

"Efectuando lo sucedido con los casos en la provincia de Buenos Aires y asociado al promedio de la movilidad en el mismo periodo, se puede observar que en esta no se ha cumplimentado las acciones de aislamiento obligatorio por parte de la población fundamentalmente a partir de los últimos días de mayo, en donde menos del 40% de la población se quedó en su casa", indica el organismo.

El IIE señala que pese a que violar la cuarentena se asocia a un incremento sostenido de los casos de COVID-19, este pico "no produjo el efecto de que la gente no se movilice".

En cuanto al número de testeos, el Instituto sostiene que aumentaron pero siguen sin ser suficientes. "Si bien se observa que el número de análisis diarios se está incrementando, la proporción de los mismos por cada positivo se mantiene alrededor de 3. Si se espera controlar los focos, se hace necesario detectar todas aquellas personas que son de riesgo para la transmisión, es decir, que son positivos para el virus, por lo que deberían ser identificados por las técnicas específicas", expresa.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, manifestó que para que la población no se movilice es importante la intervención del Gobierno: "Yo espero que la gente se quede quieta, pero si no se extreman las medidas se van a seguir movilizando como se venía viendo".

El experto apuntó a que los episodios de autoridades que no cumplen con la cuarentena, como funcionarios o intendentes que participaron de reuniones clandestinas, son perjudiciales para que la población se quede en casa. Ayer lunes 29 de junio, se conoció la detención de 16 personas que participaron de un torneo de paddle en el municipio bonaerense de Pilar, entre los que figuraba el jefe de Gabinete del Municipio de Tigre, Fernando Lauría, que tuvo que renunciar tras el escándalo.

En ese sentido, Chuit cuestionó: "La gente no está asociando el riesgo y, si bien se está asustando, como hay tantos mensajes encontrados está más que confiada. Lamentablemente las áreas de decisión no colaboran, como lo que pasó en Tigre, entre otras cosas, que no son buenos mensajes a la sociedad".

