Las fuerzas armadas del Cono Sur se coordinan contra el coronavirus

por Mariano Beldyk

Desplegadas con misiones similares en cada uno de sus países, las fuerzas armadas del Cono Sur buscan compartir experiencias en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus en la región. En principio, el objetivo es establecer un canal de comunicación periódico a través de los Ministerios de Defensa cada 15 días..

La iniciativa surgió del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Ayer y hoy, a través de diversas comunicaciones bilaterales, Rossi conversó con sus pares de Uruguay, Javier García; Brasil, Fernando Azevedo; Paraguay, Bernardino Soto y Chile, Alberto Espina.

De momento, fue solo un contacto inicial, sin una agenda concreta más que la de establecer un canal de comunicación más entre actores involucrados en esta emergencia. Como en Argentina, los militares también cumplen misiones de apoyo humanitario y logístico a las agencias involucradas en esta lucha en los diversos Estados del Cono Sur.

Las Fuerzas Armadas siguen preparando hospitales para enfrentar la pandemia

"Con los titulares de Defensa de #Uruguay #Brasil #Paraguay #Chile acordamos mantener un diálogo abierto de intercambio de experiencias y colaboración cuando fuese posible", tuiteó Rossi a través de su cuenta personal. Fuentes de la cartera aseguran que la recepción fue buena por parte de los ministros vecinos aunque todavía no hay una hoja de ruta que traduzca esa sintonía en acciones concretas en común.

Luego, también es cierto que no todos los gobiernos han establecido la misma rigurosidad en las estrategias contra el Covid-19. Tanto Paraguay como la Argentina establecieron aislamientos obligatorios que han extendido de su plazo original, mientras que en Brasil y Uruguay rigen diversos grados de restricciones sociales. Chile, por su parte, es el único de la vecindad que fijó un estado de excepción que otorga más poder a las fuerzas armadas.

Otro rasgo en común es la participación del área de sanidad militar, aunque a distinta escala. En Brasil, por caso, los militares anunciaron que pondrían a sus laboratorios a producir no solo alcohol en gel sino también cloroquina, uno de los medicamentos en estudio para el tratamiento médico de este virus, aunque su efectividad no esté del todo comprobada. Argentina, según fuentes de Defensa, no tendría esa capacidad desde el ala militar.

Mañana, Rossi está citado para reunirse en forma virtual con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El objetivo, según dejaron trascender los legisladores, es que informe sobre la participación de las diversas armas en la estrategia nacional y regional.