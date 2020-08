Corrientes desafía a Alberto Fernández: no acatará el decreto que prohíbe las reuniones sociales

La provincia de Corrientes será la única —hasta el momento— que no acatará el decreto de Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales en todo el país. Según justificaron desde la Gobernación, "no hay razones" para llevar adelante la medida ya que en la provincia no tienen circulación comunitaria de coronavirus.

"Nosotros estamos bien, en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria, así que no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares", sostuvo el secretario general del Gobierno litoraleño, Carlos Vignolo.

Además, en declaraciones a Radio Sudamericana, el funcionario provincial explicó que "la misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales". De este modo, Corrientes mantendrá los encuentros sociales de jueves a domingo y con un máximo de diez personas.

"Nunca estuvieron permitidas las fiestas. Solo reuniones familiares, con amigos y hasta un máximo de 10 personas. No nos podemos relajar. Hay que controlarnos", aclaró Vignolo.

En el comienzo de una nueva etapa de la cuarentena, este domingo 2 de agosto el Gobierno decretó la prohibición de "los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".

"La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación", añade el texto, que también restringe los deportes al aire libre y los eventos culturales, recreativos y religiosos.

En sintonía con lo que anunció el Presidente, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti insistió en que "el riesgo aumenta en las reuniones sociales tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas como donde no está autorizado y se realizan igual".

En varias provincias del país que ya contaban con actividades flexibilizadas —con apertura de bares y restaurantes, en muchos casos— se determinaron controles más estrictos para evitar, además, las fiestas clandestinas. Es el caso, entre otras, de Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Salta o San Luis.

DR/FF