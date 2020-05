Denuncian que los test rápidos de coronavirus fueron mal hechos

por Andrés Fidanza

Para el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), los test rápidos para detectar coronavirus están mal hechos. Argumenta que es imposible que las 425 pruebas, realizadas en la estación de Constitución, hayan resultado negativas. El gremio de la CGT va más allá: cuestiona la política de aislamiento elegida por el gobierno porteño. “Horacio Rodríguez Larreta alimenta un encierro ineficaz y perjudicial para la salud”, afirma el representante de estos profesionales de la salud.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos le mandó una carta con sus quejas y observaciones al ministro Ginés González García. “Lo de los 425 negativos es irracional, ya que se contradice con el pico de casos positivos por PCR que están detectando los laboratorios de análisis clínicos”, asegura el secretario general del SAFYB, Marcelo Peretta.

“No tenemos ningún positivo, lo cual significa que hay poca circulación del virus”, planteó González García el martes pasado. Se refería a los 425 test realizados en la estación de tren de Constitución.

Se realizaron 425 test rápidos en Constitución y no hubo positivos

“Es una nueva fase de todo lo que tenemos planificado. Comenzamos ahora con los testeos de este tipo para medir circulación viral, son estudios epidemiológicos, no de diagnóstico”, detalló el ministro. Las pruebas se hacen de manera voluntaria y anónima a personas mayores de 18 años, que no hubieran tenido síntomas en las últimas tres semanas.

Se utilizaron parte de los 170 mil tests rápidos que fueron donados al Ministerio desde China. Son de la marca Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. y cuentan con la aprobación y validación de la Anmat. Tras su incorporación, en la Argentina se desarrollan dos tipos de pruebas para detectar el coronavirus. La llamada PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés) es una técnica molecular compleja, que exige equipamiento e infraestructura específicas. Es la que realiza el instituto Malbrán y otros 152 laboratorios. Y desde hace una semanas, la prueba de resultado exprés.

“El test serológico no es para hacer diagnóstico. En este caso, un test positivo nos daría una buena noticia y no una mala. Significaría que las personas han estado en contacto con el virus y lo han transitado sin dificultad, sin que eso haya requerido contacto con el sistema de salud”, sostuvo Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información estratégica del Ministerio.

O los tests no fueron validados previamente, con suero de pacientes positivos, o no se colectó suficiente muestra, para disparar la reacción, opina Peretta

Tarragona es economista. Ese es otro de los puntos cuestionados por el sindicato de Peretta. “Un área tan relevante debería estar a cargo de profesionales Farmacéuticos y Bioquímicos, que seguro contará en su prestigioso equipo”, apuraron a González García.

“O los tests no fueron validados previamente, con suero de pacientes positivos, o no se colectó suficiente muestra, para disparar la reacción. Otra posibilidad es que no se haya interpretado adecuadamente el resultado, ya que el producto no informa un número sino que debe observarse criterio profesional para emitir la conclusión y evitar falsos positivos o negativos”, opina Peretta.

Desde el ministerio de Salud, rechazan los planteos sindicales. Cerca de González García retrucan que los testeos más recientes, hechos en la terminal de Retiro dieron un caso positivo sobre 431 pruebas. Es decir, no todos dieron negativos.

“En base a los estudios PCR, estamos en un infectado cado 13 mil pruebas. Con los rápidos, estamos en un caso en 856 testeos. Todavía no hay universo suficiente para afirmar si un enfermo es poco o mucho”, responden en el ministerio.

Peretta sostiene que Rodríguez Larreta predica un “aislamiento necio, mientras malgasta 45 millones de pesos en barbijos

El gremio cegetista de farmacéuticos y bioquímicos también se la agarró con la estrategia del gobierno porteño ante la pandemia. “En forma contradictoria autorizó el subte y los colectivos, donde la gente viaja sin distanciamiento mínimo, pero clausuró las bicicletas, que son el medio de transporte público más saludable, y cerró las plazas y espacios verdes, que permiten airearse, ejercitarse y asolearse, manteniendo la distancia”, dice su secretario general.

Peretta sostiene que Rodríguez Larreta predica un “aislamiento necio, mientras malgasta 45 millones de pesos en barbijos que valen un tercio del precio pagado”. Se refiere al escándalo de los barbijos comprados por el Estado (la contratación fue parcialmente cancelada) a tres mil pesos cada uno.

Según el representante de los farmacéuticos, “no es científico cerrar todo y prohibir salir, ya que la gente perderá su empleo y por ende su salud, y también la posibilidad de inmunizarse naturalmente contra con el virus, y, cuando pueda salir, se enfermará. El hacinamiento en propiedades horizontales es contrario al necesario distanciamiento social”. Y pronostica que en la Ciudad de Buenos Aires se multiplicarán la obesidad, alcoholismo, tabaquismo y problemas mentales.