Coronavirus: hicieron 431 test rápidos en Retiro y se detectó el primer positivo

por Florencia Ballarino

Con el primer positivo al test rápido para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, finalizó este miércoles el segundo operativo de testeo serológico voluntario en la Estación Retiro en el que equipos del Ministerio de Salud de la Nación evaluaron a 431 personas que circulaban por dicha estación. Las autoridades sanitarias informaron que el resultado positivo del test se trata de una persona con antecedente de viaje al exterior.

“Al igual que en la primera jornada, también tuvimos una buena participación de parte de la población. De las 431 personas testeadas, una sola arrojó resultado positivo. Se trata de una persona que había viajado el mes pasado y no había manifestado síntomas”, confirmó Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio.

La funcionaria explicó que “con esta acción estamos mirando la situación que teníamos veinte días atrás, cuando estábamos al inicio de la cuarentena y la población no circulaba tanto como lo está haciendo ahora por las actividades que se han ido habilitando, en consecuencia creemos que en el próximo testeo, dentro de aproximadamente dos semanas, vamos a poder detectar la circulación que pudo haber sucedido en este momento y a partir de ahí poder sacar conclusiones”.

El test se realiza de manera voluntaria y anónima a personas mayores de 18 años, que no hayan tenido síntomas en las últimas tres semanas. Desde Salud aclararon que no se trata de una prueba diagnóstica, no dice si la persona tiene o no coronavirus, sino que el test rápido detecta la presencia de anticuerpos que genera el organismo ante la infección por el SARS-CoV-2 (y que comienzan a aparecer a partir del día 14 desde el inicio de los síntomas).

El último viernes se había realizado una primera jornada de testeo en Constitución. En esa oportunidad se hicieron 425 test y todos dieron resultado negativo. El objetivo del estudio es conocer la proporción de personas con anticuerpos para el COVID-19 en la población que se traslada en el transporte público, en áreas con circulación comunitaria. Contar con esta información es clave para planificar estrategias contra la pandemia.

Mañana, el Ministerio de Salud de la Nación realizará un nuevo operativo de testeo serológico en la Estación de Once para continuar con el estudio epidemiológico. Las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios centinela (terminales de transporte público tren/ómnibus/subte) cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento. En una segunda etapa, se incluirán otras regiones del país con distintas realidades epidemiológicas.