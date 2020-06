Diario de la peste: el frágil equilibrio

View this post on Instagram

Nuestra Presidenta, @ana_botin, ha visitado 'El Qüenco de @pepacocinera’ para hablar con ella sobre la importancia de los negocios de hostelería como el suyo, que suponen el 11% del PIB en España y que son parte fundamental de #LaRemontada 💪 En @santander_es estamos al lado de las empresas para darles el asesoramiento que necesiten en estos momentos y juntos hacerlo posible.