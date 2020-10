El coronavirus afecta a nuevos territorios y amplió su circulación en Argentina

Los números de coronavirus siguen sin dar tregua en la Argentina. Esta situación se explica principalmente porque la enfermedad está afectando mayores territorios poblacionales y amplió su circulación por dentro del país, tanto en grandes ciudades como en localidades más pequeñas.

“Esta mayor circulación del coronavirus está produciendo dificultades, porque al expandirse territorialmente la enfermedad tiene una mayor presencia, lo cual está manteniendo este nivel alto de casos a parte de que en las ciudades se mantiene un número estable, como sucede en Capital Federal”, expuso el director del prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina.

Paralelamente a esta situación, la Casa Rosada decidió abrir las fronteras para el turismo de países limítrofes a la Argentina. Una parte de la sociedad no ve con buenos ojos esta resolución puesto que temen que en nuestro territorio suceda algo parecido a lo que ocurre en Europa: la segunda ola de coronavirus obligó a muchos países a volver a confinamientos.

Chuit sostuvo que en este momento no es riesgoso que ingresen extranjeros a la Argentina. En ese sentido, explicó: “Al estar circulando el virus en el territorio ampliamente un poco más de afuera no impactaría, no es peligroso. Lo que ha pasado en Europa fundamentalmente es que hubo demasiada desaprensión creyendo que el virus había pasado y había desaparecido, pero seguía circulando e impactando. Esto muestra que la mejor forma es mantener las premisas de distancia, uso de barbijo, así como la educación poblacional como evitar aglomeraciones y lugares cerrados y mal ventilados”.

Análisis de la situación en Argentina

Según el último informe del programa de comunicación conjunta establecido entre el IIE y Perfil, el virus está afectando mayores territorios poblacionales. “Esto lleva a que las tasas se modifiquen, ya que la población que está a riesgo a infectarse modifica el denominador. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modifica su valor ya que comunas que tenían un número bajo de casos han incrementado su proporción de distribución territorial del virus, lo mismo ocurre en otras provincias”, señala el organismo.

“La provincia de Buenos Aires está ocupando nuevos espacios de infección como consolidación de las antiguas con números estables de crecimiento de casos lo que incrementa la población infectada proporcionalmente”, se agrega.

En la actualidad las provincias que superan los 40 infectados por cada mil personas estimadas a riesgo son Santa Cruz, Neuquén, Buenos Aires, Rio Negro, Tucumán, CABA y Tierra del Fuego. En la otra punta se mantienen como territorios con el menor número de detectados positivos Formosa y Misiones que tienen aproximadamente un infectado por cada mil.

“Esto explicaría la dinámica actual del virus de que está afectando nuevos territorios ampliando su circulación lo que implica incremento de las necesidades de respuesta por medio del sistema de salud”, se analiza desde el IIE.

El índice de positividad de los estudios realizados ha superado el 30% en promedio, por lo que el valor estimado de sub-diagnosticados por las estrategias de definición de casos y los oligoasintomaticos y asintomáticos que no ingresas al triage de diagnóstico el valor aproximado de población que podría haber estado en contacto con el virus supera el 25%, que podría variar en más y/o menos dependiendo de la antigüedad del virus circulando en el área. “Esto explicaría el posible enlentecimiento en el crecimiento exponencial de casos en territorios específicos como así su aceleración”, consigna el Instituto.

B.D.N. CP