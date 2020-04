El gobernador de Río de Janeiro se contagió coronavirus

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, dio positivo al coronavirus, confirmó el propio mandatario en sus redes sociales, en las que reveló que desde el viernes comenzó a sentir los malestares típicos del virus, como fiebre, dolor de garganta y pérdida del olfato, por lo que se hizo el test.

“Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me vengo sintiendo bien y pedí para que se me hiciera el test de Covid. Hoy vino el resultado positivo. Tuve fiebre, dolor de garganta, pérdida de olfato y, gracias a Dios, me estoy sintiendo bien”, afirmó Witzel.

El gobernador agregó que “continuaré trabajando, aquí desde el Palacio Laranjeiras (sede de la gobernación de Río) manteniendo las restricciones y recomendaciones médicas”.

“Estoy seguro de que voy a superar esta dificultad. Seguiré trabajando. Pido una vez más que se queden en casa. Porque la enfermedad no elige a nadie y el contagio es rápido”, concluyó.

Witzel no es el único funcionario de Río de Janeiro en haberse contagiado el Covid-19. También dio positivo el secretario de Defensa Civil, Roberto Robadey. Ambos se reunieron el miércoles pasado para discutir las medidas a tomar ante la pandemia.

Otros dos funcionarios, el vicegobernador Claudio Castro y el jefe de gabinete, André Moura, se reunieron ayer con el gobernador. “Me dijo que no se estaba sintiendo bien desde el viernes y me pidió que me mantuviera lejos”, dijo Castro. “No llegué a usar barbijo, pero me mantuve a distancia”, afirmó por su parte Moura.

Brasil: estudio apunta que los infectados por coronavirus serían quince veces más

Río de Janeiro es el segundo estado brasileño, después de San Pablo, más afectado por el coronavirus, lo que llevó a Witzel a enfrentarse al presidente Jair Bolsonaro y decretar el 30 de marzo un aislamiento, que ayer extendió hasta el 30 de abril, pese a que el mandatario rechaza las medidas de ese tipo.

Elegido en segunda vuelta luego de haber dado su apoyo a Bolsonaro, Witzel es, junto al gobernador de San Pablo, Joao Doria, uno de los gobernadores que más se oponen a la forma en que el presidente está manejando la crisis del coronavirus.

SF/MC