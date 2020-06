"Esperamos mantener las vacaciones en julio y reabrir algunas escuelas en agosto"

¿Cuándo vuelven las clases presenciales? ¿Cómo será ese regreso para mantener los protocolos? Si todo es tan peligroso, ¿por qué los chicos no hacen el mismo grado en 2021? ¿Qué pasará cuando se reabra con los padres y madres que tienen que trabajar? ¿Cómo sostenemos la ayuda en casa con las tareas si no somos docentes?

No importa si se trata de sala de 5, tercer grado o primer año, si es de una escuela en La Quiaca o en Caballito, si es pública o privada. Para quienes tienen hijos en edad escolar, la suspensión de las clases presenciales el 14 de marzo significó una revolución interna en las casas –previo aislamiento social y obligatorio– y ahora, tras casi tres meses, una situación difícil de sostener.

Las respuestas varían según el distrito: en Jujuy, por ejemplo, están por comenzar la segunda semana del receso invernal adelantado y esperan reabrir escuelas en zonas rurales alejadas antes de fines de junio. En Catamarca y San Juan –esta semana se sumó Santiago del Estero– también tienen proyectos similares. La Ciudad de Buenos Aires también estudia qué hacer: Horacio Rodríguez Larreta habló de regreso dual y escalonado pero no dio ninguna precisión sobre fechas. El escenario es, sin dudas, el más complejo. “Esto es dinámico y cambia todos los días”, explicó.

La misma frase es la que usa, en cada una de sus apariciones, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta. Esta semana le tocó el turno de responder lo que le preguntaron, directamente, unas 60 mil personas de distintos lugares del país a través de un encuentro en vivo en sus redes sociales.

“Por ahora, el calendario escolar es el mismo: esperamos mantener las vacaciones de invierno entre la primera y tercera semana de julio, que es en distintos momentos lo preestablecido según cada jurisdicción. Por ahora, solo Jujuy las adelantó”, respondió ante la consulta de qué iba a pasar con ese receso. “Necesitamos ese momento de respiro y descanso, no solo para los docentes sino también para los chicos y el funcionamiento de las casas”, agregó.

¿Y cuándo abrirán, entonces, las escuelas? “Algunas están planéandolo para agosto: todo depende de la situación sanitaria de cada jurisdicción. Pero la vuelta va a ser escalonada, con un sistema dual de algunos días en casa y otros en la escuela. En esos días en los que los alumnos no tengan que ir, las inasistencias tendrán que estar justificadas en los trabajos de los padres. Lo tendremos en cuenta al momento de regresar”, respondió ante la consulta de una mujer porteña.

“Los chicos están angustiados. Nosotros sentimos que pierden el año”, le retrucó otra mamá con un hijo en sexto grado. “Tenemos que sostener el esfuerzo. Vos tenés que acompañar a tu hijo, mediar con el maestro, navegar por internet para explicarle algo que no haya entendido. Es un desafío grande. Lo veo en mi casa también. No somos maestros”, respondió Trotta. “Pero veamos cómo dialogamos con la escuela a la distancia para que nos ayuden a que esa colaboración sirva”. Y antes de despedirlos, repitió: “Quedémonos tranquilos que el año no se pierde. Vamos a intensificar el que viene pensando en los próximos”.