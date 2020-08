Costeo preliminar de un programa de vacunación anti-Covid-19

Francisco Colman Sercovich*

Si bien median aún importantes incertidumbres respecto de la efectividad y los tiempos de distribución de una futura vacuna anti-Covid-19, no parece prematuro esbozar una noción preliminar de cuánto le costaría al país realizar un programa prioritario e integral de vacunación a ser sometido a un amplio y transparente debate público.

Una estimación tipo back-of-the-envelope a precios internacionales debe partir ante todo del costo neto de la vacuna, que se estima en unos u$s 20 por dosis. Dado que es muy probable que se requerirán al menos dos dosis por persona dentro de un corto período, ello implicaría para nuestro país un costo agregado mínimo de partida de u$s 1.800 millones. A ello deben agregarse varios otros items de costo para que la vacuna pueda ser efectivamente inoculada a la población.

Ello incluye frascos, agujas, jeringas, kits auxiliares y cadenas de frío. Si bien el país dispone de capacidad instalada en varios de éstos items, dependiendo de sus especificaciones, ella puede no ser suficiente ya sea por estar ya comprometida con una demanda rival no desatendible o porque podrá requerir adaptaciones y/o modernization. Por caso, la necesidad del país en cuanto a jeringas y agujas para administrar la futura vacuna ascendería a entre 90 y 120 millones de unidades. Y, en caso de requerirse capacidad adicional de "fill-finish", vale recordar que el costo de reequipar una planta de "mejor práctica" se calcula en unos u$s 40 millones. Se suman a ello los costos de almacenamiento, distribución y transporte, contratación y entrenamiento del personal operativo y el subsidio de aquella parte de la población que carece de seguro médico.

Si el agregado de estos y otros costos adicionales se equiparase al de una dosis ex-factory, llegaríamos a unos u$s 40 por dosis, dejando de lado gran número de detalles que pueden afectar el cálculo (vgr. cuántas dosis pueden entrar en cada vial y el tipo de vacuna de que se trate). La cifra definitiva sólo puede provenir de un relevamiento del estado y necesidades del conjunto de la cadena de valor en el país y de la especificación de esos detalles. Para EE.UU., ese costo ha sido calculado en cerca del doble.

Lo anterior no considera el costo de una bien concebida y ejecutada política de desarrollo propio de la vacuna por razones de seguridad nacional, puesto que existen riesgos de confrontar una ausencia de oferta externa adecuada en tiempo, cantidad, calidad y/o precio.

Este escenario requeriría embarcarse en una negociación urgente de las condiciones de acceso a know-how no disponible localmente en plazo razonable

Tal política implicaría movilizar coordinadamente recursos científicos, tecnológicos, innovativos, sanitarios y regulatorios locales, instalar/adaptar/actualizar la capacidad de la cadena de valor e infraestructura respectivas, entrenar personal y asegurar licencias donde corresponde, en un esfuerzo asociativo público-privado nacional.

Este escenario requeriría embarcarse en una negociación urgente de las condiciones de acceso a know-how no disponible localmente en plazo razonable, incluyendo sus respectivos derechos de propiedad intelectual así como en el mapeo de los recursos de la cooperación multilateral y bilateral accesibles para este propósito. En efecto, no se trataría de buscar la autosuficiencia sino la maximización de los grados de libertad y del costo/beneficio social bajo condiciones adversas.

*Profesor de Políticas de Innovación Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).