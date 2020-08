Hugo Sigman: "la vacuna no produce daño y estará lista el año que viene"

La vacuna de fabricación argentina procedente de Oxford estará a cargo de la empresa de Hugo Sigman, de Insud quien conversó en CNN Radio em "El tema del día" con María Laura Santillán. "Esto tiene una historia que comienza con el convenio entre la Universidad de Oxford y Astra Zeneca", dijo.

Y amplió "Decidieron que esta vacuna tenía que tener dos atributos: que la venta iba a ser non profir, es decir sin beneficios y la segunda que tenía que estar distribuida simultáneamente en todo el mundo, entonces comenzó a hacer convenios en distintas regiones y le faltó uno para América Latina. Necesitaba que alguna ONG o gobierno colaborara para subvencionar parte de la inversión y encontrar una compañía con las condiciones para poder fabricarla. Ellos hanlaron con la fundación Slim y nos visitaron a nosotros y a un laboratorio mexicanos para que nosotros hagamos el principio activo y ellos el prodiucto terminado "

Una de las condiciones era que la vacuna fuera non profit

"Esta fabricación es a riesgo", precisó. Se va a saber si la vacuna es buena o no a fin de año y la empresa no quería esperar porque esa espera significaba demorar la entrega un año más. "Si la vacuna no se aprueba las vamos a tener que destruir".

Sigman dijo que "los resultados de la fase dos fueron excelentes y lo que se vio fue que la vacuna es segura y no produce daño y que produce anticuerpos e inmunidad celular". Comentó que la Universidad de Oxford viene trabajando con este modelo para otro tipo de enfermedades con mucho éxito.