Una de las entrevistas más largas (sino la más larga) que Hugo Sigman ha concedido fue a Jorge Fontevecchia para su ciclo Periodismo Puro. Celebrada en septiembre de 2019, así pensaba y piensa el fundador de la empresa que producirá la vacuna argentina de Oxford contra el Coronavirus. Un repaso por diferentes pasajes de la entrevista permiten conocer su pensamiento sobre diferentes temas.

Fue el responsable de la reunión entre Marcos Galperín de Mercado Libre y Alberto Fernández. El rol de "Wado" de Pedro.

“Marcos Galperin es una persona que valoro mucho. Más allá de estar de acuerdo o no con su visión política, es alguien muy comprometido. Se expresó y se jugó defendiendo al gobierno de Mauricio Macri. Un día me llamó por teléfono y me dijo que estaba preocupado por su futuro, que encontraba riesgos en lo que venía”, relató Sigman. Y agregó: “Mi respuesta fue que más allá de mi opinión, lo que le recomendaría es que se siente con Alberto Fernández”. Luego, contó que se contactó con el diputado y referente de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro, con quien tiene relación y conoce hace muchos años porque el dirigente fue compañero de uno de sus hijos en una organización estudiantil. “Lo llamé a Wado y le dije esto que te estoy contando a vos. Al rato, me llamó él y me dijo: 'Estoy aquí con Alberto. Está encantando de tener un encuentro con Marcos Galperin', detalló sobre el origen de la reunión entre el empresario y el ex jefe de Gabinete.

La corrupción

En España lo que existe es una Justicia que funciona, que funciona más allá de adherencias ideológicas. Eso lleva a que esté preso ni más ni menos que el yerno del rey. David Rato está preso. La falta de sanción hace que la gente quede impune y pueda repetir. Un amigo de mi hijo Mariano alquiló un coche en Madrid. Hizo una infracción de tránsito. Lo paró un policía y el chico quiso darle un dinero. Fue el momento más angustiante de su vida: el tipo lo quiso poner preso por intentar corromperlo. Quiero decir: hay una actitud de la sociedad, que inevitablemente es más limpia. No solo de los políticos. Eso se debe a una organización del conjunto y a un sistema de justicia.

Hugo Sigman: "No veo a Alberto expropiando empresas"

La grieta: España vs. Argentina

—La grieta de España fue tan dura. Se sufrió tanto en la Guerra Civil y en el franquismo, especialmente desde lo económico, que cuando se terminó los españoles dijeron “no queremos más de esto”. Surgió un opus tecnocrático, la necesidad de desarrollar más España. Se pusieron de acuerdo en que no pasara más lo anterior y que España se convierta en un país moderno. Ojalá que este drama que estamos viviendo, con tantos argentinos que la están pasando tan mal, nos sirva para que esta generación jubile la grieta y nos dé una dosis de optimismo. Lo que en este momento son enfrentamientos y encuentros pueden transformarse en políticas comunes. Veo en algunos del sector empresario y emprendedor una visión internacional muy grande. Las economías regionales tienen posibilidad muy grande de exportaciones. Hay que dar condiciones para exportar, premiar a quienes lo hacen en vez de crearles retenciones.

Las razones del fracaso del gobierno de Macri

Hay un tema que está relacionado con el gobierno de Macri que tiene que ver con tu pregunta. Es el referido a los sistemas de gobernancia, los métodos que cada presidente elige para gobernar. Mauricio Macri eligió un sistema en el cual concentró mucho la toma de decisión en la Jefatura de Gabinete. Durante mucho tiempo, los ministros no tenían la autonomía necesaria en un buen sistema de gestión. Había una auditoría permanente, en la que la Jefatura de Gabinete tenía que decir sí o no a las propuestas de los ministros. Algo que pasó con la doble vicejefatura de Gabinete y que siguió cuando entró Nicolás Dujovne. En ese momento, Hacienda fue quien les dijo a los demás lo que se podía hacer y lo que no. Nunca me tocó la función pública, pero me parece que el rol del presidente debe consistir más en arbitrar que en decidir. Hay decisiones fundamentales del presidente en la soledad del poder, esa última llamada del teléfono. Pero me parece que hay un matiz diferencial entre arbitrar y decidir. Cuando vos no delegás en personas inteligentes la responsabilidad y esas personas no pueden tomar la responsabilidad de hacer lo que piensan, se empobrece la gestión pública. Personas preparadas, incluso con ideas económicas acerca de la economía y de la sociedad distintas, no pudieron ejercer su potencialidad. Y en ese empobrecimiento también cayó el sector empresario. Desde la Jefatura de Gabinete se implementó esa idea acerca de la competencia y de los privilegios de los empresarios, que producía perturbaciones.

Qué opina del exministro de Salud, Juan Manzur

A Manzur se lo critica permanentemente. Se lo acusaba de fraude y ganó cinco elecciones con una diferencia de votos enorme. Te voy a contar cómo lo conocí. Cuando se produce la epidemia de gripe A, me llama Lino Barañao a su oficina, desesperado, porque no había vacunas para prevenirla en Argentina. Me llamó para ver si podía ayudarlo a conseguir vacunas. Llego a la oficina, y ahí estaba Manzur. Yo no sabía quién era, porque acababa de asumir, con la salida de Graciela Ocaña. Comenzamos a charlar y surge que nosotros estábamos con un grupo de investigación trabajando en la investigación en cáncer. En ese momento me dijo si podía hablar con los investigadores para ver lo que hacen. Me pareció que como suele pasar con los ministros, no iba a pasar nada con eso. Pero no, me llamó la secretaria para hacer una entrevista. Y así fue. Vino con todo su gabinete y estuvo cuatro horas escuchando a los investigadores. A partir de ahí, me empezó a preguntar sobre distintas cosas. A Juan Manzur lo valoro por dos cosas extraordinarias que hizo. Primero, porque creó el Instituto de Medicina Tropical que hizo en Iguazú. Atacó el problema de la salud pública desde lo más bajo de todo, que son las enfermedades tropicales, que son las de la pobreza. Y por otro lado, creó el Instituto Nacional del Cáncer. Argentina era uno de los pocos países que no tenían un Instituto Nacional del Cáncer. También apoyó el tema del Chagas. Nosotros volvimos a hacer un medicamento que ya no se producía. Hoy es el único tratamiento que hay para países en los que hay Chagas en el mundo. Me resultó una persona ocupada y sensible. Desde ahí le tomé aprecio. Y creo que es mutuo. Volviendo a los gobernadores, me parece que Sergio Uñac es una persona destacada, también Gerardo Zamora, los gobernadores Gustavo Valdés de Corrientes y Gustavo Bordet, de Entre Ríos. Realmente, hay que hacer una Argentina más federal. La Ciudad de Buenos Aires tiene el número de investigadores que requiere un buen estándar internacional, alrededor de 4 mil cada millón de habitantes. Pero en el interior, no llegan a 300 en algunos casos.