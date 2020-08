Hugo Sigman: "Si la vacuna se aprueba se va a vender, sino se va a tirar"

Hugo Sigman es titular del Grupo Insud, propietario del laboratorio mAbxience que comenzará a producir la vacuna contra el coronavirus desarrollada en la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de este miércoles 12 de agosto, que advirtió que la solución estará disponible recién a partir de 2021 el empresario detalló como fue el "acuerdo entre privados" para fabricar la vacuna en Argentina. Además, anticipó que la producción comenzará en los próximos días, a riesgo de que el desarrollo finalmente no sea aprobado, y auguró que los investigadores del centro de estudios británicos obtendrán el premio Nobel de Medicina.

"AstraZeneca no tenía para producir la vacuna y se contactó con la Fundación Slim y nos pidió a nosotros que fabriquemos el principio activo y que el laboratorio mexicano Liomont haga los viales. Lo pidió con una característica, que es que hagamos la producción a riesgo", aseguró Sigman este jueves 13 de agosto entrevistado por Marcelo Longobardi en Radio Mitre.

Es un orgullo que @AstraZeneca haya seleccionado a @mAbxience para la producción de la vacuna anti COVID-19 que desarrollaron en conjunto con @UniofOxford — Hugo Sigman (@HugoSigman) August 13, 2020

Según explicó el empresario y también médico, "la vacuna pasó fase 1 y fase 2" de las evaluaciones "pero están haciendo la fase 3, que es probar si en efectiva o no". "Para no esperar, AstraZeneca le pidió a las compañías que trabajen a riesgo. Es decir que si la vacuna se aprueba se va a vender, sino se va a tirar lo que se hizo", detalló.

En ese sentido, sostuvo que desde el laboratorio "estamos asumiendo un riesgo importante". "Como compañía estamos produciendo sin considerar los costos hasta tanto la vacuna se pueda vender. La aprobación seguramente va a estar en diciembre o enero, pero nosotros la vamos a empezar a producir ahora. Haremos un máximo de 250 millones de dosis para toda Latinoamérica a excepción de Brasil. Si no se aprueba la vacuna, se tendrá que destruir", explicó.

El fundador del Grupo Insud aclaró que "esta fue una negociación entre privados, ningún gobierno jugó ningún papel. AstraZeneca se nos acercó y entendió que la nuestra era la mejor fabrica. Hicieron todas las averiguaciones y verificaron las condiciones tecnológicas y la adecuación de las instalaciones".

Cuánto podría costar la vacuna de Oxford que se hará en Argentina

Por qué Argentina

Sigman habló sobre la elección de nuestro país para producir la vacuna y afirmó que "esto no hubiera sido posible sin la calidad científica de nuestra gente". "Quien dirige esta planta es un científico argentino, Esteban Corley, que me acompañó en toda la negociación. No hubiera sido posible sin este nivel científico", sostuvo.

"Como argentino me siento muy feliz de encontrar este patrimonio científico en nuestro país”, aseguró el empresario, que se mostró optimista “de que el estudio clínico salga bien y sea la primera vacuna que se apruebe en el mundo. Es una epopeya latinoamericana. Si la vacuna se aprueba, es una oportunidad que le agradezco a la vida, para que todos los compatriotas latinoamericanos la tengamos al mismo tiempo", concluyó.

