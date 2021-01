Los jóvenes y el Covid: Berni dijo que no ve "focos de rebeldía" sino "irresponsabilidad"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló este miércoles 6 de enero sobre la suba de casos de coronavirus y apuntó a las aglomeraciones de jóvenes en la Costa Atlántica. Dijo que no ve "focos de rebeldía" sino "irresponsabilidad de actores mínimos" y que "son acciones que complican la planificación para el verano".

"No veo focos de rebeldía, hay un poco de responsabilidad de actores mínimos, no son los 44 millones de argentinos. Pero son situaciones que complican la planificación para el verano. Es un regla de tres simple, mayor circulación, mayor capacidad de contagio", expresó el funcionario provincial en diálogo con TN.

La frase de Sergio Berni sobre los jóvenes y el Covid que generó rechazo

En esa línea, habló sobre el posible toque de queda: "A partir de ahí el Gobierno empieza a consensuar con los gobernadores empezar a restringir aquellas actividades que no impactan de lleno en la economía del país que estuvo paralizada 5 o 6 meses".

"Se reforzó el sistema de salud que estaba totalmente claudicado. Un año atrás no se conseguía ni por casualidad una cama de terapia intensiva. En la Provincia no nos tomó de sorpresa, venimos preparándonos para tener un reserva de camas de terapia intensiva, para que pueda existir una temporada de verano excepcional. Pero si no hay responsabilidad social, no es suficiente", dijo.

Asimismo, comentó: "Hay una decisión de empezar a reducir aquellas actividades que no impacten de manera contundente en el desarrollo productivo del país. No es sencillo de solucionar. Uno puede restringir algunas semanas, después del mes la gente empieza a atravesar esa barrera de la cuarentena".

Covid: Alberto Fernández acordó con gobernadores límites a la circulación nocturna

En cuanto a la dispersión de las fiestas clandestinas y aglomeraciones, manifestó: "Cuando van los inspectores municipales por ahí no tienen la práctica o la suficiente autoridad para convencer a la gente, las veces que fue la policía no hubo enfrentamientos, la gente entendió. En una hamburguesería importante de Pinamar a las 5 de la mañana se juntaron más de 500 personas, fuimos y desalojaron entendiendo sin generar agresión".

"A la juventud hay que convocarla a participar de esta campaña de concientización. A la juventud no se la ha convocado para que sea parte de la solución y no del problema", completó.

EuDr / Ds