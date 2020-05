La OMS elogia la política de Suecia de evitar el confinamiento estricto

Si bien Suecia es el país nórdico con mayor cantidad de afectados por la enfermedad del coronavirus Covid-19, con porcentajes de infectados muchos más altos que sus vecinos noruegos e islandeses, su política de desconfinamiento fue elogiada por la OMS como ejemplo de lo que ya se denomina como “nueva normalidad”. La base de la declaración pública del organismo internacional señala el rol que se le dio a la responsabilidad de los ciudadanos en el proceso.

“Si queremos alcanzar una nueva normalidad, creo que Suecia representa un modelo futuro en muchos sentidos”, dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ante una pregunta de una periodista de aqul país.

Las autoridades sanitarias y salud reaccionaron inmediatamente ante la noticia. “Por supuesto, es halagador para Suecia. Intentaremos cumplir con las expectativas que esto conlleva”, dijo al diario Dagens Nyheter el epidemiólogo Anders Tegnell, encargado de informar a diario de la evolución de la enfermedad y que se ha convertido en el blanco de todas las críticas.

Polémicas. Suecia fue desde el principio un país que optó por no tener políticas estrictas en materia de cuarentena. Tanto es así que el propio Donald Trump elogió la mirada del país sobre el confinamiento. Hoy superó los 21 mil casos confirmados, mientras que Noruega no llega a los 8 mil y menos aún Finlandia, que tiene 5 mil casos. Sus números habían causado discusiones en la comunidad científica. Su enfoque estuvo más cerca del de la Inglaterra de Boris Johnson. Generar menos aislamiento para que la sociedad en general vaya inmunizándose. Los resultados no eran considerados exitosos, al menos hasta la declaración de Ryan.“Creo que puede haber lecciones que aprender de nuestros colegas suecos”, dijo, asegurando que puede servir de modelo para las sociedades que vayan saliendo del confinamiento. “Tendremos que ser conscientes de que el virus sigue presente, y como individuos, familias y comunidades, debemos hacer todo lo posible para reducir su transmisión, lo que supondrá ajustar la forma en la que vivimos nuestras vidas”, dijo. Y añadió: “Creo que quizá en Suecia están viendo a tiempo real cómo se hace”.

El país, que no interrumpió las clases, por ejemplo, optó por una estrategia propia: “Lo que ha hecho ha sido confiar mucho en sus ciudadanos para implementar el distanciamiento físico”.

Esta nueva normalidad aún está en período de pruebas. “Esto aún está por ver si ha tenido éxito o no”, dijo Ryan