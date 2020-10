La vuelta a los gimnasios será con nuevo protocolo y entrenamiento distante

Con capacidad limitada, mantenimiento de la distancia social tanto entre las personas como con las máquinas, sistemas de ventilación adecuados a la nueva normativa, y el compromiso de hacer cumplir a “rajatabla” los protocolos sanitarios y de higiene, desde mañana reabren sus puertas los gimnasios cubiertos en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una de las pocas actividades, sino la única, que se mantuvo cerrada desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena a raíz de la pandemia de Covid-19.

Se abrirán solo los gimnasios que tengan la circulación adecuada, y con un 25% de capacidad. Los entrenamientos se harán sin contacto. Sin embargo, la medida en contra de las restricciones, es un paso adelante en un proceso que ya estaba dando. Es más, muchos deportistas, piden que no se terminen ese tipo de actividades en la nueva etapa. “Comencé a hacer gimnasia apenas comenzó la cuarentena en mi casa —dice Pablo Chávez—. Pero con el tiempo, no pude mantener el entrenamiento. Me era muy difícil encontrar las rutinas adecuadas. Cuando vi que mi gimnasio tenía una propuesta al aire libre, que se podía hacer guardando la distancia y con profesores individualizados, sentí que por primera vez tenía algo así como un personal trainer. Realmente, no sé si me animo a volver a hacer actividades en lugar cerrado con otras personas”.

Daniel Tangona, entrenador certificado de la Universidad de Miami, es uno de los entrenadores más conocidos también destacada que durante la pandemia pudo seguir adelante con su actividad. “nunca me imaginé podría dar clases en Europa y en Estados Unidos. Tengo incluso un alumno en Japón. Y ahora lo hago a través de las redes”. Agrega: “Tengo dos camionetas preparas que son delivery gym. Armo un un gimnasio completo casi a domicilio. Si nos guiamos por lo que dicen las autoridades, lo hacemos en ambientes ventilados, con distancias de dos metros entre unos y otros y usando los barbijos con alcohol y se toman las previsiones, como las que se toman desde el Reino Unido, no debería haber problemas”.

Seguridad. Desde los gimnasios aclaran que se cumplirán todas las condiciones. Guido Miguez, director de On Fit, dice: “Es muy importante aclarar que los gimnasios son lugares verdaderamente seguros para entrenar. Ajustándose a los protocolos, en otros lugares, no han sido foco de contagios. Tenemos personal entrenado para ayudar a los clientes en la vuelta al entrenamiento”.

En varios lugares del interior, ya hay gimnasios en marcha, con protocolos similares a los de la Ciudad de Buenos Aires con buenos resultados. En el sector, tomaron con beneplácito la medida, dado que es uno de los ámbitos con mayores dificultades para la situación laboral.