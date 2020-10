Más de 8 millones de casos y un tercer pico en EE.UU.

AFP

Estados Unidos superó ayer los ocho millones de casos detectados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, según informó la Universidad Johns Hopkins. La principal potencia económica mundial es, por lejos, la más afectada del mundo por la pandemia en términos absolutos, con más de 218 mil muertos, lo que complica aún más las chances de reelección de Donald Trump.

La pandemia de coronavirus irrumpió en la campaña presidencial, hundiendo al país en la peor crisis sanitaria desde la gripe española de 1918 y en su peor recesión desde el crack de Wall Street de 1929.

Dos semanas después del anuncio del contagio del presidente Donald Trump, la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, suspendió sus actividades de campaña hasta el domingo “por precaución”, ya que se registraron casos positivos en su entorno.

El primer pico de la epidemia en Estados Unidos fue en abril, cuando golpeó con fuerza Nueva York y el noreste del país. Con el cierre de la economía, la curva descendió pero un desconfinamiento demasiado rápido provocó una segunda ola en julio, centrada esta vez en el sur y el oeste del país.

Durante el verano boreal y hasta septiembre, la epidemia declinó, pero ahora la tendencia es nuevamente alcista, amenazando las chances de reelección de Donald Trump. El jueves la cantidad de nuevos casos superó los 60 mil, con focos en el Medio Oeste y zonas rurales, donde hay distritos que serán cruciales para definir al ganador en el Colegio Electoral.

“Vamos en la dirección equivocada, y eso se refleja no sólo en el número de casos nuevos sino también en la positividad de las pruebas y el número de hospitalizaciones”, dijo Caitlin Rivers, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins, a The New York Times. “Juntos, estos tres indicadores dan una imagen muy clara de que estamos viendo un aumento de la transmisión en las comunidades de todo el país”, agregó.

En el Medio Oeste, los hospitales están al borde del colapso. En tanto, las zonas rurales también están registrando brotes. De los 100 condados con los peores brotes per cápita de los últimos siete días, más de la mitad albergan a menos de 10 mil personas. Casi todos tienen poblaciones menores de 50 mil habitantes.

“Partimos de una meseta mucho más alta que antes de la ola de verano”, agregó Rivers. “Me preocupa que podamos ver aún más casos durante el próximo pico que durante el verano”, sostuvo la médica.

Si bien Estados Unidos aumentó la cantidad de testeos, varios factores encendieron las alarmas de los infectólogos. Según la doctora Rivers, los motivos de preocupación son el comienzo de la temporada de gripe, la continua politización de las medidas de prevención, como el uso de barbijos, y la baja de la temperatura, que obligará a la gente a permanecer en ambientes cerrados, donde el virus se propaga con más facilidad.

Mundo. Según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, hay más de 39 millones de casos positivos de Covid-19 a nivel global. Detrás de Estados Unidos, India es el segundo país con mayor número de contagios, con 7,3 millones de infectados. Brasil completa el podio, con más de cinco millones de casos; Rusia está en cuarto lugar, con 1,3 millón de positivos; y Argentina se ubica quinto, con 949 mil casos.

En cuanto a la mortalidad, Estados Unidos encabeza la lista, con 218 mil; seguido por Brasil, con 152 mil víctimas fatales. India, en tanto, registró 112 mil fallecidos; México 85 mil; y Reino Unido 43 mil muertos.