Pedro Cahn: "Quienes se juntan a quemar barbijos son irracionales"

La Fundación Huésped inició esta semana el estudio fase III de una vacuna a virus inactivado contra el SARS-CoV-2, desarrollada por la empresa estatal china Sinopharm. “Vamos a reclutar 3 mil voluntarios mayores de 18 y menores de 85 años. La gente se anota vía web, después van a recibir un llamado telefónico para chequear algunas condiciones y luego pasan a integrar una lista de posibles candidatos”, le explicó a PERFIL Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped.

El estudio consiste en dos aplicaciones de la vacuna con 21 días de diferencia y un seguimiento a un año y se realizará en tres centros Vacunar. Es un estudio doble ciego (ni el voluntario ni el investigador saben si recibió la vacuna o el placebo) y busca evaluar tanto la inmunogenicidad (la capacidad de activar el sistema inmune) como la seguridad de la vacuna. El patrocinador en Argentina son los Laboratorios Elea-Phoenix.

Cahn evalúa la situación actual “con preocupación porque tenemos un crecimiento del número de casos y del número de fallecidos, con una expansión territorial. El AMBA ya representa solo el 70% de la totalidad de los casos, no porque hayan bajado en AMBA sino porque empezaron a subir en otros lados”, dice.

“Es importante entender a esta pandemia como un terremoto porque es violenta, brusca, de aparición inesperada y que sorprende a la población sin estar debidamente preparada, sin una salida clara y sin saber si va a haber nuevos remezones como estamos viendo ahora en España y Francia. Frente a esta situación es importante que todos actuemos con una extrema responsabilidad, porque depende de cada uno de nosotros ser un eslabón más en la transmisión o ser un escudo. Hasta que tengamos una vacuna que nos permita torcer el rumbo de esta pandemia, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el número de muertes que estamos dispuestos a aceptar. Eso depende de la actitud de cada uno de nosotros”, agrega.

Para el médico, “claro que hay responsabilidad del Estado, ya que el control de la pandemia requiere una estrategia de salud pública que es el seguimiento de contactos que solo lo pueden hacer las autoridades locales. Pero también hay responsabilidad individual”, aclara.

A Cahn, las imágenes de gente quemando barbijos o tomando cerveza en un bar sin respetar las medidas sanitarias le generan “sensaciones distintas: los jóvenes tomando cerveza sin barbijo, me parece una imprudencia. Yo entiendo la necesidad de la gente de juntarse, a mi me encantaría juntarme también con mis amigos. A ellos les hago un llamado a la reflexión para que entiendan que si quieren seguir manteniendo abierto los bares, no hagan lo que hicieron el pasado fin de semana porque sino inevitablemente esos bares van a ser clausurados. Es cierto que la mayoría de los jóvenes no la pasan tan mal, pero tenemos casos de chicos de 30 años que han muerto por coronavirus sin tener comorbilidades previas. Nadie sabe a quién le va a tocar la bolilla negra. Además, a ellos puede no pasarles nada pero tienen padres, abuelos o tíos a los cuales pueden transmitir el virus. La gente que se junta a quemar barbijos es otra cosa: es una actitud agresiva, irracional, violenta. Es como la gente que sale a manifestarse burlándose de las medidas sanitarias, hablando de que estamos viviendo una dictadura infectológica, que esto es un invento de Bill Gates, el 5G…. estamos frente a un grado de irracionalidad que no debe ser tolerado.