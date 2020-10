Ponen la mira en el interior, que ya concentra el 65% de los casos

El gobierno nacional corrió el foco de atención de asistencia por la pandemia al interior del país: sin el Área Metropolitana de Buenos Aires, las provincias ya concentran el 65% de los casos. El Ejecutivo intenta que cada provincia asuma una “mayor responsabilidad” en el manejo de la cuarentena y que no se dude en restringirla si hace falta. Algunos gobernadores plantean que si la situación sanitaria se puede controlar no haría falta instrumentar más restricciones de movimiento para no dañar aún más las economías provinciales.

La prueba de este fenómeno se ve en el último reporte oficial emitido ayer por la mañana: el desglose de los 15.454 casos positivos y las 4.043 personas internadas en terapia intensiva muestran la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional con un promedio del 63%.

En el repaso de los datos se informó que en la provincia de Buenos Aires bajaron de 5.300 a 3.600 los casos de contagio por semana epidemiológica. Pero en varias provincias la situación es mucho más grave: en Santa Fe el 78%, en Tucumán de 80%, en Mendoza el 81% y en Río Negro esta cifra es del 88%.

Y de las 485 muertes informadas el jueves pasado, casi la mitad –232 fallecimientos– ocurrieron en el interior del país, pese a la diferencia demográfica entre AMBA y el resto de Argentina.

Al brindar el informe la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló que “el ministro Ginés González García se reunió con los responsables de las jurisdicciones trabajar en el “fortalecimiento” de la cooperación. “Y el apoyo”, según Vizzotti, “es aportar tecnologías para la gestión de los casos, pero también llevando equipos de salud a Salta, Santa Fe y Santiago del Estero”, explicó la funcionaria.

Esta modalidad de la pandemia y su emigración hacia el interior fue oficialmente reconocida hace poco más de una quincena, cuando el presidente Alberto Fernández presentó, en Rosario, el plan DetectAR Federal con estas cifras: “Si miramos lo que pasaba hace dos meses, el 93 % de los casos ocurrían en AMBA y solo el 7 % en el interior. Hoy el 65 % ocurren en el interior y AMBA aporta el 35 %. El contagio ingresó al interior del país”. Según un informe de principios de esta semana, el DetectAR Federal ya se expandió desde su origen en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, hasta tener presencia en Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Río Negro, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Fe.

También bajo este nuevo mapa epidemiológico se explica la respuesta sanitaria actual en la que el Ministerio de Salud de nación aseguró que “se desplegaron más de 26 mil recursos humanos para garantizar el sostenimiento de la estrategia de mitigación del coronavirus a lo largo y a lo ancho del país. Esta inyección de personal para hacer frente a la creciente demanda de atención sanitaria en distintas áreas, como la puesta en del DetectAR Federal busca la detección precoz de casos sospechosos de Covid-19”.