Según la OMS, con el tiempo las vacunas pierden eficacia contra el Covid

Varios estudios científicos publicados en los últimos días señalan una mínima disminución de la eficacia de las vacunas en enfermos graves por coronavirus, lo que fue advertido también por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La preocupación llega en un momento clave de la pandemia a raíz del avance de la variante Ómicron, que motivó la aplicación de terceras dosis de refuerzo en varios países, entre ellos la Argentina.

"Tsunami de infecciones": la advertencia de la OMS sobre Delta y Ómicron

"Hemos revisado los datos que hay y la mayoría muestra que la inmunidad tiene una duración de hasta seis meses", dijo días atrás Kate O'Brien, directora del departamento de inmunización de la OMS, quién agregó que las vacunas protegen muy bien durante seis meses después de la última dosis pero "con una pequeña y modesta reducción en la protección".

Algunos de esos estudios salieron a la luz en publicaciones científicas. Por ejemplo, en medRxiv difundió en España que la eficacia en personas vacunadas con Pfizer o Moderna es del 30% con la variante Ómicron frente al 87% que tenía con Delta. De todos modos, el estudio sostuvo que la dosis de refuerzo levanta la eficacia al 48% aproximadamente.

La OMS advierte de no subestimar amenaza de ómicron, presente en 77 países

Mientras tanto, la Organización Mundial mantiene vigente su alerta sobre la "velocidad nunca antes vista" en la que avanza la variante Ómicron y por eso la recomendación para que se apliquen las dosis de refuerzo en los distintos países. Eso también trae consigo otro factor de preocupación vinculado a la distribución de las vacunas, que desde un comienzo se concentraron en países de mayores ingresos.

"Las vacunas por sí solas no harán desaparecer la pandemia. No se trata de vacunas en vez de mascarillas, no se trata de vacunas en vez de distanciamiento, tampoco se trata de vacunas en vez de ventilación, sino que hay que hacerlo todo y bien", sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

La necesidad de una tercera dosis y la preocupación de la OMS

Mientras los estudios dan cuenta que los dos componentes de las diferentes inyecciones reducen su eficacia a los seis meses, desde la OMS insisten con que los países agilicen la toma de medidas de prevención, como la tercera dosis.

Ómicron: aumentan los contagios en Argentina, mientras la región se ubica como la más vacunada del mundo

"A la OMS le preocupa que estos programas (de vacunación) repitan el acaparamiento de vacunas contra el COVID-19 que vimos este año, y que exacerben la desigualdad", añadió el director general.

"Está claro que, a medida que avancemos, los refuerzos podrían desempeñar un papel importante, especialmente para las personas con mayor riesgo de muerte por enfermedad grave", insistió durante una conferencia de prensa

“Se ha observado cierta disminución (de la eficacia) frente a cuadros graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes”, indicó el presidente del grupo asesor de la OMS, Alejandro Cravioto.

Asesora de la OMS: "La infección previa protegía contra delta y ahora con ómicron no parece ser el caso"

En tanto, respecto de la situación en Argentina, vale mencionar que desde hace varias semanas comenzó la aplicación de los refuerzos. "Según lo comunicado por el Ministerio de Salud de la Nación, para marzo todas las personas mayores de 18 años, con o sin comorbilidades, van a poder acceder a una tercera dosis de refuerzo”, dijo Jorge Jeffner, doctor en bioquímica y especialista en inmunología en declaraciones a TV Pública.

AS cp