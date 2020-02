Alberto Fernández, escritor

En pocos meses, se publicaron en el país algunos libros que llevan un escrito del presidente Alberto Fernández. En diciembre pasado, un grupo de intelectuales del Frente de Todos presentó en sociedad Hablemos de ideas. Una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió (Siglo XXI), volumen colectivo al cuidado del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero; Nahuel Sosa y Cecilia Gómez. Entre otros autores de ese volumen, aparecen Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación; Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Ana Castellani, Noelia Barral Grigera, Nicolás Tereschuk, Sol Prieto, José Natanson, Federico Martelli, Alejandro Grimson y Fernando Peirano. Cada uno aborda una cuestión específica de la actualidad: los feminismos, el trabajo, la seguridad, las élites, la economía, los nuevos horizontes democráticos e incluso las redes sociales.

Pero la frutilla del postre de Hablemos de ideas es un prólogo del Presidente de la Nación, donde retoma algunos de sus eslóganes de campaña. Titulado “El país que merecemos lo construimos debatiendo ideas”, el texto introductorio consta apenas de tres páginas. “Los argentinos y las argentinas no somos responsables del país que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Hay otra Argentina posible, donde cada uno se sienta digno de ser argentino. Ese otro país, que añoramos, queremos y merecemos, debe ser el fruto de un amplio debate de ideas entre todos y todas. Una apuesta por el pensamiento, el intercambio de pareceres, la puesta en marcha de una gran inteligencia colectiva”, se lee en el primer párrafo. A continuación, el Presidente se refiere a una generación intelectual, científica y académica que piensa y “tiene la voluntad” de intervenir en política para transformar la realidad. De más está decir que algunos integrantes de esa generación son los autores de los ensayos incluidos en el libro; otros son, además, funcionarios públicos de la gestión que se inició el 10 de diciembre de 2019.

Las 10 frases de Alberto Fernández: deuda, Nisman, Justicia y el Papa

“Para mí es un gusto prologar este libro de Agenda Argentina, que reúne muchas de las voces de esa generación y muchas de sus preocupaciones. A lo largo de los capítulos se pueden vislumbrar por dónde pasan los dilemas recurrentes y los recursos de ese otro país que debemos construir con trabajo, educación, salud, ciencia, tecnología y, sobre todo, con ideas”, sigue el presidente Fernández, quien afirma que en su vida prioriza la discusión antes que la obediencia. En su prólogo, el apellido Macri aparece tres veces. “Hay otra Argentina posible, con mayor igualdad, con mayores oportunidades de desarrollo para todos y todas”, concluye.

De la campaña a las giras por el exterior

Si en una librería observan la contratapa de Alberto. La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente (Planeta), del periodista Diego Schurman, los lectores descubrirán que el Presidente es el autor del epílogo de la obra que lo tiene como protagonista. “El libro no es una biografía de Alberto Fernández –dice Schurman-. Es un detrás de escena de la campaña, cosas que ocurrieron desde que lo nominan candidato hasta el festejo íntimo por el triunfo electoral. La idea de que en el epílogo aparecieran textuales del Presidente la tuvimos con el editor para poder proyectar el contenido hacia adelante”. Con ese objetivo, Schurman le pidió a Fernández que enunciara sus desafíos como Presidente.

Bajo el título de “Los desafíos que vienen, según el presidente” (también de tres páginas), Alberto Fernández se explaya sobre la desigualdad, la inseguridad y la pobreza estructural, entre otros problemas que aquejan al país. “Además de la igualdad, la Argentina tiene un segundo debate, el de la institucionalidad –se lee en el epílogo presidencial-. La Argentina institucionalmente no funciona bien. Y no funciona bien por diferentes motivos, entre ellos, por los personalismos y la concentración de poder. Eso no está bueno”. En este volumen el apellido del expresidente Macri también aparece tres veces. ¿Casualidad o cábala?

Mauricio Macri tiene más patrimonio que la suma de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y todo su gabinete

Pero eso no es todo. Para 2020, está confirmado que el Presidente de la nación prologará el libro de uno de sus ídolos musicales: Litto Nebbia. Esa obra con anécdotas y episodios personales del artista, que fue presentada en México años atrás, fue escrita por el cantante y compositor a pedido del propio Alberto Fernández, cuando se desempeñaba como vicepresidente del Banco Provincia, allá en los remotos años noventa. Con algunos cambios y agregados, será publicada por Planeta. Al parecer, para el Presidente no sólo se trata de gobernar, sino también de escribir.