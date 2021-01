Amazon retiró de la venta libros racistas

En Estados Unidos, el lunes pasado, la plataforma de venta web Amazon retiró de la oferta todos los productos y publicaciones vinculados a QAnon, movimiento de conspiración señalado como el motor de la reciente ocupación del Capitolio, en Washington. Dentro de la purga se encuentra el libro Los diarios de Turner, una distopía publicada en 1978 por un tal Andrew Macdonald, seudónimo de William Luther Pierce. Los sectores demócratas vinculan a este libro con los sucesos de rebelión, porque en su trama se describe la organización de una derecha blanca, supremacista, que realiza una limpieza étnica (incluyendo el ahorcamiento masivo de negros, chicanos, y todo aquello que no sea norteamericano de pura cepa). La misma llega a nivel global, incluso con el uso de armas nucleares. El texto es de una pobreza literaria pasmosa, siendo su fuerte la descripción paranoica de una suma de sucesos de violencia con observaciones cargadas de racismo y resentimiento. En apenas veinte páginas un personaje degüella al dueño de un negocio de comida para robarlo, un judío.

Pierce, profesor universitario de física e investigador del fabricante aeroespacial Pratt & Whitney, autor de este Mi lucha novelado con ejemplos prácticos, fue el fundador del partido de extrema derecha Alerta Nacional. Antes incursionó como ladero de George Lincoln Rockwell, fundador del Partido Nazi Estadounidense, expulsado de la Marina y asesinado por un par disconforme con su liderazgo. Así, Pierce ascendió en el árbol de la derecha hasta posicionarse como referente, siempre en la senda de su ancestro Thomas H. Watts, gobernador de Alabama y Fiscal General de los Estados Confederados, cuya familia cayó en desgracia después de la Guerra de Secesión. Con estos antecedentes no es de extrañar que su texto fuera fuente de inspiración para Timothy McVeigh en el atentado contra el edificio del FBI de Oklahoma, explosión que dejó 168 muertos.

Desde las antípodas ideológicas, sigue a la venta en Amazon The Anarchist Cookbook de William Powell. Se trata de un manual con diagramas y recetas para fabricar desde bombas hasta armas caseras, intervenir teléfonos y fabricar LSD, entre otras iniciativas anti sistema. Con 19 años, Powell confeccionó este compendio contra Richard Nixon y la guerra de Vietnam, utilizando la información disponible en la Biblioteca Pública de Nueva York. Clásico de la contracultura, el libro vendió más de 2 millones de ejemplares y también fue utilizado por McVeigh como por los asesinos de la escuela de Columbine, entre otros. El autor vivió fuera de Estados Unidos y murió en 2017. En un reportaje documental que se difundió por Netflix admitió su pesar por las secuelas del mismo.

Pero estos libros también se unen en un punto insólito. En 1996, Pierce vendió los derechos de Los diarios de Turner al editor judío Lyle Stuart (nacido Lionel Simon), periodista, escritor, socio de un casino en Las Vegas, dandy, jugador y autor de libros sobre juego. En 1951, lanzó un tabloide mensual llamado Exposé con colaboradores como Upton Sinclair, Norman Mailer y John Steinbeck. Su editorial, Lyle Stuart Inc., publicó en 1971 The Anarchist Cookbook, incrementando notablemente su riqueza. Al prologar la nueva edición del libro racista de Pierce, Simon defendió el derecho al conocimiento pese a no acordar con la ideología del autor.