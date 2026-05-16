Bad Bunny volvió a enamorarse de Buenos Aires: las historias y el mensaje que compartió en sus redes

Luego de sus presentaciones durante febrero en Buenos Aires, Bad Bunny volvió a mostrar el vínculo especial que mantiene con Argentina. A través de una serie de stories en Instagram, el artista compartió imágenes de distintos rincones de la ciudad, videos de shows, cenas y mensajes cargados de cariño hacia sus seguidores locales.

Entre postales urbanas, el cantante compartió pasos de tango, un recital desde la platea y dejó en claro que su paso por la capital argentina no fue uno más dentro de la gira. “Argentina te amo desde la primera vez que te visité y me enamoraste con tu intensidad y energía inigualable”, escribió en la última historia.

El gesto no sorprendió a sus fanáticos. Cada vez que visita un país, el puertorriqueño suele utilizar sus redes sociales para agradecer el recibimiento y compartir momentos cotidianos de su estadía. En otras oportunidades ya había publicado fotos en las ciudades por las que pasó anteriormente.

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Más allá de los shows, las publicaciones posteriores ya se transformaron en una especie de tradición. El artista tiene una sensibilidad especial con Argentina por ser uno de los primeros países que lo recibió fuera de Puerto Rico. “Siempre serás parte fundamental de mi historia y siempre estaré agradecido con la forma en que me has querido y abrazado”, reflexionó. Y cerró: “Esta fue una vez más en la que me sorprendes y me das lo mejor de ti. Nos veremos en otra ocasión. GRACIAS”.

RG