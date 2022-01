"Baudelaire", de Delmore Schwartz

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Baudelaire", del estadounidense Delmore Schwartz:



Al dormirme, e incluso durante el sueño,

escucho, con toda claridad, voces pronunciando

frases completas, triviales y comunes

que nada tienen que ver con mis asuntos.

Querida Madre, ¿nos queda tiempo

para ser felices? Mis dudas son inmensas.

Mi cuenta bancaria está en manos de un tribunal.

No sé nada. Y nada puedo saber.

He perdido la capacidad de hacer un esfuerzo.

Siempre estás armada para apedrearme, siempre:

es la verdad. Esto es así desde la infancia.

Por primera vez en mi larga vida

me siento un poco feliz. El libro, casi terminado,

parece bueno. Perdurará como un monumento

a mis obsesiones, a mi odio y mi disgusto.

Las deudas y las preocupaciones persisten y me debilitan.

Satanás se desliza detrás de mí, diciendo dulcemente:

«¡Descansa por un día! Hoy puedes jugar y descansar.

Esta noche trabajarás». Cuando llega la noche,

mi mente, aterrorizada por los atrasos,

aburrida por la tristeza, paralizada por la impotencia,

promete: «Mañana: lo haré mañana».

Mañana se presenta la misma comedia

con la misma resolución, la misma debilidad.

Estoy cansado de esta vida de habitaciones decoradas.

Estoy cansado de los resfríos y los dolores de cabeza:

tú conoces mi extraña vida. Todos los días trae

su cuota de ira. Pero apenas conoces

la vida de un poeta, querida Madre: debo escribir poemas,

la más fatigosa de las ocupaciones.

Estoy triste esta mañana. No me reproches.

Escribo desde un café cerca de la oficina de correos,

entre el chasquido de las bolas de billar, el ruido de los platos,

el latido de mi corazón. Me han pedido que escriba

«Una Historia de la Caricatura». Me han pedido que escriba

«Una Historia de la Escultura». ¿Debería escribir una historia

de las caricaturas de las esculturas que tengo de ti en el corazón?

Aunque te cueste creerlo,

o te cause una agonía infinita,

y dudes de que la suma sea la adecuada,

por favor envíame dinero al menos para tres semanas.



(Trad. Juan Arabia)

Delmore Schwartz (Brooklyn, 1913 – NY, 1966) cursó estudios en las universidades de Harvard y de Nueva York. Durante los años treinta y cuarenta fue uno de los principales referentes de la vida literaria de Greenwich Village. En 1959 obtuvo el Premio Bollingen por su colección de poesía Summer Knowledge. Dio clases de escritura creativa en diversas instituciones, incluyendo Syracuse, Princeton y Kenyon College. Murió en 1966, alcoholizado y aquejado de problemas de salud mental, en el Hotel Marlon, donde vivió aislado y apartado del mundo. Entre sus títulos se destacan: Shenandoah and Other Verse Plays (New Directions, 1941), Genesis: Book One (New Directions, 1943), The World Is a Wedding (New Directions, 1948) y Vaudeville for a Princess and Other Poems (New Directions, 1950).