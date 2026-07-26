Buenos Aires sensación térmica

La ciudad de Buenos Aires creció Argirópolis con destino contrario al sarmientino. En vez de converger los pueblos del Plata, la cuenca hídrica que bombea la región, derivó municipal porteño micelio a la pampa bonaerense. Con este pensamiento fúngico La susceptible de Marcelo Corti, “opinante y personal”, realiza la psicografía de lo que llaman Área Metropolitana de Buenos Aires, otros la cabeza de Goliat y, los más sensatos, la señora de los venenos.

Arquitecto y urbanista, con publicaciones de referencia en el campo, La ciudad posible y Diez principios para ciudades que funcionen, entre otras, Corti enfatiza: “Como pocas ciudades del mundo, Buenos Aires tiene esa pregnancia de y hacia un territorio mucho más vasto que el de su jurisdicción administrativa y su extensión metropolitana. Ojalá esta guía transmita y aclare algo de esa no tan santísima dualidad”, refiere el autor que a lo largo de más de 500 páginas cuestiona la inveterada y dañina noción de que algo se termina en la avenida General Paz.

Algo que no acaba ya sospechaba Ezequiel Martínez Estrada, a quien pese las diferencias estos ensayos situacionistas deben mucho. “Buenos Aires no tiene forma verdadera”, en Radiografía de la Pampa, con la misma asunción de la Ciudad Difusa que Buenos Aires derrama en el territorio argentino aparece en estas intempestivas reales y mitológicas, “saltos hacia atrás y hacia adelante del devenir histórico, adyacencias de lo distante y lejanías de lo cercano”. Y también devuelve estas páginas a Héctor A. Murena, quien auguraba que en el “aceptarnos es la manera de comenzar a ser nosotros mismos… el viaje será largo y agrio, pero nuestra puerta está abierta”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este sentido el investigador organiza sus barridos deseantes de conocer Buenos Aires, sin expulsados del firmamento, y en seis corredores urbanos explicados en “Cien barrios y quinientas ciudades”. Aquí se nota que quemó el caucho en el asfalto desde San Fernando a La Plata, de Puerto Madero a Moreno. Otro certero apartado es “Elementos primarios de la urbanidad”, que despliega pesquisas para trazar al desparejo y esquivo ser bonaerense del nuevo milenio, “El equívoco o redundancia es similar al que producía el concepto “música ciudadana” aplicado al tango. Lo curioso es que en general la nueva “música urbana” no habla de la ciudad, que en todo caso aparece como mera escenografía en algunos videos. Pero en cambio, sus mezclas y disonancias y sus fusiones de ritmos tienen algo de la complejidad y contradicción de lo urbano contemporáneo y específicamente, del híbrido metropolitano bonaerense y porteño. Como si el sonido, lo propio de la música, bailara con el paisaje de la ciudad que lo genera”. Gran oreja y ojo avizor del libro que recupera los eventos consuetudinarios del espacio público amenazado de anarcocapitalismo killler y privatopías.

Por momentos Corti amplía hacia una propedéutica decantada de los distintos proyectos urbanísticos imaginados para el AMBA. Para ella la advertencia del último real sismógrafo urbano, “la individualización desintegradora también genera modalidades de encuentro con algunas propuestas secretas y también ciertos rumbos salvajes”, escalda en aguafuerte Enrique Symns.

La susceptible

Autor: Marcelo Corti

Género: ensayo

Otras obras del autor: La ciudad posible; Diez principios para ciudades que funcionen

Editorial: Café de las ciudades, $ 45.000