Daniel Baino presenta Movimiento oceánico, una muestra inspirada en los materiales que devuelve el mar

Lo que el mar abandona en la orilla encuentra una nueva vida en la obra de Daniel Baino. Maderas erosionadas por el agua, fragmentos marcados por el tiempo y objetos encontrados en la costa son el punto de partida de Movimiento oceánico, la nueva exposición del artista marplatense, que se inaugura el lunes 7 de septiembre a las 18 en Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899, Palermo), donde podrá visitarse hasta el 5 de octubre.

Con curaduría de Daniel Joglar y textos de Rafael Felipe Oteriño, la exposición reúne un conjunto de obras nacidas de una práctica cotidiana: recorrer la playa y recolectar maderas y otros elementos que el océano devuelve a la orilla. El desgaste provocado por el agua, el viento y el tiempo se convierte en el punto de partida de un proceso de resignificación artística que transforma esos objetos en composiciones abstractas de fuerte identidad visual.

"Montevideo a Rada", Óleo 50x150 cm. (2026)

Las piezas exhibidas, reunidas bajo el nombre de "Maderas", tienen precisamente a ese material como soporte y protagonista. Fragmentos ensamblados, superpuestos o yuxtapuestos, atravesados por cicatrices, grietas y marcas de su historia, conforman un universo plástico en el que cada elemento conserva la memoria de su paso por el mar al tiempo que adquiere un nuevo significado dentro de la obra.

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"Blu Note", Tótem 120x35x7 cm. (2025)

En la reseña de la muestra, Oteriño señala que el trabajo de Baino dialoga con la tradición del Universalismo Constructivo impulsado por el artista uruguayo Joaquín Torres García, una corriente que reconoce antecedentes en la abstracción pura de Piet Mondrian y en el constructivismo ruso de comienzos del siglo XX. Sin embargo, advierte que las obras de Baino poseen una personalidad propia: resultan más festivas, inocentes y lúdicas, sin perder el lirismo ni la expresividad que caracterizan su producción.

"Train", 24x33x7 cm. (2026)

En ese sentido, el poeta sostiene que el propósito del artista no es representar hechos, personas o paisajes, sino convertir cada pieza en un acontecimiento plástico. Formas geométricas, colores primarios, ritmos visuales y una serie de símbolos de resonancia casi mágica se combinan sobre las maderas intervenidas para construir un lenguaje que encuentra en la abstracción un espacio de libertad creativa.

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Según Oteriño, Baino crea "una segunda naturaleza" a partir de materiales que alguna vez formaron parte del paisaje costero. Esa transformación permite ampliar la experiencia de lo real y establecer un nuevo diálogo entre la materia, el color y la imaginación, donde los restos que el mar deposita en la playa adquieren una vida diferente.

"Estrella Danzante", Óleo 1x1 m. (2016)

Movimiento oceánico podrá visitarse hasta el 5 de octubre, de lunes a viernes de 12 a 20 y los sábados de 14 a 20, en Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899, Palermo CABA), con entrada libre.