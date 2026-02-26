Del tecno al convento: dos miradas opuestas dominan la carrera hacia los Premios Goya

El cine español llega a una nueva edición de los Premios Goya atravesado por una tensión narrativa que va desde el silencio espiritual hasta el trance electrónico. Este año, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España premia una temporada marcada por contrastes: el recogimiento religioso de Los domingos y la experiencia sensorial y existencial de Sirat emergen como las principales favoritas en una gala que vuelve a celebrarse en Barcelona después de más de dos décadas.

"Belén", de Dolores Fonzi, es el film elegido para representar a la Argentina en los premios Oscar y Goya

La ceremonia, que reunirá a figuras centrales de la industria cinematográfica europea e internacional, también estará atravesada por un fuerte componente simbólico: la actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional en reconocimiento a una trayectoria que conjuga prestigio artístico y compromiso político.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los Goya 2026 vuelven a Barcelona con una competencia marcada por el contraste temático

En el plano competitivo, la producción que lidera la carrera es Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, que acumula 13 nominaciones. La película ya había consolidado su peso en la temporada tras obtener la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y convertirse en uno de los títulos más vistos del año en España, con más de 600.000 espectadores.

La obra explora el impacto emocional y social que provoca la decisión de una adolescente de 17 años de ingresar a un convento de clausura. Lejos de presentar un conflicto moral simplificado, la directora propone una mirada ambigua sobre la vocación religiosa y sus consecuencias en el entorno familiar.

Según ha señalado Ruiz de Azúa, la historia se sostiene en su complejidad: “Los dos mundos tienen sus contradicciones, sus hipocresías, sus razones”, una tensión que impide juzgar fácilmente a sus personajes y refuerza el carácter humano del relato.

El film compite en categorías centrales como mejor película, mejor dirección y mejor guion original, además de impulsar las candidaturas actorales de Blanca Soroa como actriz revelación y Patricia López Arnaiz como mejor intérprete.

“Los domingos” y “Sirat” lideran las nominaciones y reflejan las nuevas tendencias del cine español

Muy cerca en número de nominaciones aparece Sirat, la nueva película de Oliver Laxe, que suma 11 candidaturas y representa la contracara estética y temática de Los domingos.

"Los domingos" y "Sirat" lideran las nominaciones a los Premios Goya del cine español

Ambientada en el desierto marroquí, la historia se inicia en una rave electrónica donde un padre busca a su hija desaparecida. A partir de ese punto, el relato se transforma en una travesía existencial junto a un grupo de jóvenes que viven al margen de las estructuras tradicionales.

La propuesta combina imágenes contemplativas, escasos diálogos y una presencia envolvente de música tecno, construyendo una experiencia cinematográfica más sensorial que narrativa.

Laxe ha definido su obra como una meditación sobre la muerte: “Creo que pensar en ella es la mejor forma de encarar la vida”.

El impacto internacional de Sirat ya se reflejó en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio del jurado, y en su posterior nominación al Óscar en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

Más allá de las dos grandes favoritas, la competencia se amplía con otras producciones que abordan temáticas sociales desde perspectivas diversas.

Maspalomas, con nueve nominaciones, explora la homosexualidad en la vejez y pone el foco en las relaciones afectivas en la tercera edad.

La cena, una comedia dramática con ocho candidaturas, examina tensiones familiares contemporáneas. En tanto, Sorda propone una reflexión íntima sobre la maternidad desde la experiencia de una mujer con discapacidad auditiva.

El carácter internacional de la gala también se evidencia en la categoría de mejor película iberoamericana, donde competirán producciones de Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia.

Recuperan material de Mercedes Sosa grabado para la televisión suiza durante su exilio

Entre ellas se encuentra Belén, representante argentina en la competencia regional. La ceremonia también estará marcada por homenajes a figuras clave del cine.

Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional por una carrera que combina talento, visibilidad global y compromiso con causas sociales.

Su reconocimiento se suma al de artistas como Cate Blanchett, Juliette Binoche y Richard Gere, quienes fueron distinguidos en ediciones anteriores.

Asimismo, el director Gonzalo Suárez será homenajeado con el Goya de Honor por su trayectoria como realizador, guionista y productor a lo largo de más de medio siglo. A sus 91 años, su figura simboliza la continuidad histórica del cine español.