Lejos de ser un simple antojo de verano, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) estableció, en honor a su fundación, que cada 31 de agosto se celebre el Día Nacional del Helado Artesanal para reconocer el trabajo de las heladerías, los maestros heladeros y una tradición que hace décadas forma parte de la gastronomía del país.

Argentina, además, tiene un consumo importante de este producto. Según los últimos datos difundidos por la entidad, cada persona consume en promedio 7,3 kilos de helado al año, una cifra que puede llegar a los 10 kilos durante la temporada alta. A esto se suma que 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier época del año.

De hecho, el helado también ocupa un lugar particular dentro de la gastronomía nacional. Porque el 60% de los argentinos lo considera un emblema gastronómico, al mismo nivel que productos como el asado y el vino.

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Para tener en cuenta, el Top 10 se completa de la siguiente manera:

Dulce de leche granizado

Chocolate con almendras

Frutilla a la crema

Pistacho

Sambayón

Banana split

Dulce de leche

Súper dulce de leche

Limón

Americana

Más allá del clásico gusto a dulce de leche granizado, que encabeza cómodamente el ranking nacional elaborado por la cámara, cada bocha de helado cuenta con conexión con distintas regiones productivas del país.

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Lo cierto es que el dulce de leche, por ejemplo, se elabora con leche proveniente principalmente de la región pampeana, mientras que el pistacho tiene una fuerte relación con San Juan, provincia que concentra cerca del 90% de la superficie cultivada de este fruto seco en Argentina.

A su vez, el limón está vinculado con Tucumán, uno de los principales productores nacionales y reconocido como la Capital Internacional del Limón. Los frutos rojos, en tanto, llegan principalmente de la Patagonia y de la Comarca Andina.

Una tradición que tiene más de cinco décadas

La historia de AFADHYA comenzó en 1972, cuando un grupo de fabricantes de helado artesanal se reunió en Buenos Aires para discutir los problemas que atravesaba el sector y buscar una organización que pudiera representarlos. A medida de los años, la asociación amplió su trabajo y comenzó a impulsar distintas iniciativas.

A estas iniciativas se suma la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que este año tendrá su 42° edición del 16 al 22 de noviembre. También se realizará la 10° Noche de las Heladerías, prevista para el miércoles 18 de noviembre, con promociones, degustaciones y distintas actividades en locales de todo el país.

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Además de promocionar el consumo, AFADHYA apunta a mejorar la formación de quienes trabajan en el sector. La entidad dicta, junto con la Universidad Nacional del Comahue, una Diplomatura en Elaboración de Helados Artesanales, que ya cuenta con más de 300 egresados.

En 2025 también inauguró la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio destinado a la formación especializada y al desarrollo de profesionales de Argentina y otros países de la región.

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La participación de equipos argentinos en competencias internacionales, como la Gelato World Cup, es otra de las formas en las que el sector busca mostrar el nivel alcanzado por los profesionales locales.

Para AFADHYA, el desafío ahora pasa por sostener el crecimiento de una actividad que, además de formar parte de los gustos argentinos, genera trabajo y se relaciona con distintas economías regionales.

“El helado sigue siendo un placer en familia que resulta atractivo y que muchos todavía pueden permitirse”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, al analizar el presente del sector.

MV